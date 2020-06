Calendario de pagos de ANSES para el martes 2

1 junio, 2020 Leido: 653



ANSES difundió el calendario de pago para sus diferentes prestaciones, correspondiente al martes 2 de junio.



Titulares de Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de junio con documentos terminados en 2 y 3.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia

Asimismo, continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife.

Volver