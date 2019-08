Calendario de próximos viajes para la Etapa Regional de los Bonaerenses

La Dirección de Deportes informa que continúa la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses.

Se comunica a los participantes locales, que todos los viajes tienen como punto de salida y llegada la sede de Brandsen N° 181, en el horario acordado con cada profesor en cada disciplina.

26 de agosto: Viaje a San Cayetano. FUTSAL SUB 14

26 de agosto: Viaje a Pringles. ATLETISMO FEMENINO

27 de agosto: Viaje a San Cayetano. FUTSAL SUB 16

28 de agosto: Viaje a San Cayetano. FUTSAL SUB 18

29 de agosto: Viaje a San Cayetano. VOLEIBOL

30 de agosto: Viaje a B. Juárez. BASQUET 3x3