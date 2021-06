Calesiteros agradecen a “Pity” Federico por aporte económico

12 junio, 2021 Leido: 141

Los calesiteros de la ciudad, Luciano Zarza y Osmar Giorda, agradecieron públicamente a Julio “Pity” Federico por la colaboración económica que les brindó para poder solventar gastos.



Según expresó Zarza en su cuenta de Facebook, se trata de un aporte de 5.000 pesos para cada uno que el articulador local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “sacó de su sueldo para ayudarnos”.

“Son pocas las personas que ayudan con el corazón grande. Gracias Pity Federico por lo que hiciste. Dios te lo va a recompensar con muchísimo más”, manifestó.

Por su parte, Giorda, en la misma red social, destacó “el gesto enorme del Pity pensando en nosotros que la estamos sufriendo como tantos tresarroyenses. Estuvo ahí dándonos una mano inesperada y tan oportuna porque su corazón es grande como un elefante y no necesita ser médico o abogado para hacer gestión. Se necesitan personas como este amigo que nos dio de corazón una ayuda. Por eso digo gracias “Pity” que la ciudad sepa de tu ayuda”.

En tanto, Federico escribió: “la verdad que estas cosas no me gustan hacerlas públicas, pero tanto Luciano como Osmar, pusieron tan lindas palabras que me veo en la necesidad de publicar.

El agradecimiento es mío y de todos los tresarroyenses por las alegrías que nos vienen dando hace años, a nosotros y a nuestros niños, y las sonrisas en estos tiempos de pandemia son invaluables.

Gracias a ustedes Osmar y Luciano!”.

Volver