Callegari, del Bloque de Todos: Toledo se habilitó trasgrediendo normas

5 octubre, 2020

Tras haberse concretado una nueva reunión de la Comisión de Hacienda, la concejal del Frente de Todos, Graciela Callegari, dialogó con LU 24 y se refirió a la presencia del secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fuhrer, quien asistió ante el pedido de los ediles por información de la habilitación de Supermercados Toledo.

Callegari sostuvo que “queríamos saber exactamente como se había tramitado una habilitación que trasgrede la ordenanza vigente y otras normativas de la Municipalidad”.

“Él nos dijo que la habilitación es extraordinaria por un tiempo y se comprometió a enviarnos el expediente que vamos a analizar detenidamente. Esta fuera del cumplimiento de las normas vigentes municipales”, dijo Callegari, al tiempo que agregó que “en la Comisión prevalece la intención de escuchar antes de actuar, hay malestar en el sentido de no tener respuestas a tiempo como así también la impunidad que te digan lo hago igual por más que no se esté cumpliendo con lo normativamente explicitado”.



“Nadie puede estar en contra de la generación de puestos de trabajo y las posibilidades para los vecinos, pero es cierto que si las normas existen están para ser cumplidas, si hay una razón por la que no se cumplen deberían ser expuestas. Hay pocas explicaciones para dar porque no las tienen”, destacó.

“Algún concejal mencionó que es asombroso los modos con los que se manejan, el sin importar las normas que existan yo avanzo igual y tomo decisiones, hace meses que estamos pidiendo explicaciones”, indicó.

Asimismo, Callegari explicó que se aprovechó la presencia de Fhurer para consultarlo sobre otros temas como “el FOMEPRO, el registro de PyMes, el Catálogo de Turismo y Cultura y la puesta en marcha de la ordenanza de agroecología”.

