Callegari: “Estamos ofreciendo otra alternativa al Presupuesto”

7 diciembre, 2022

La concejal del Frente de Todos, Graciela Callegari, afirmó que “estamos en la etapa de análisis del Presupuesto y ofreciendo otra alternativa y ante el tratamiento en la futura sesión adelantamos la misma”.

“Creo que en el tema del Presupuesto lo que el Ejecutivo dice sobre sus razones para pensarlo, creo que les da mucho trabajo escuchar, viendo lo que está pasando y haciendo propuestas que podrían mejorar el ejercicio de gobierno”.

“Es importante el aumento de las tasas pero deben verse en un contexto real, y sobre todo cuando ponen en tela de juicio la cobranza y el descuento del diez por ciento;yo creo que ellos no se mueven de esa posición; cuando uno programa el presupuesto debe planificar los gastos, y veo que no hay cambios.

La condena a Cristina: “es todo muy grotesco”

Callegari también opinó sobre el fallo del Tribunal Oral Criminal 2 que pidió una pena de 6 años para CFK, este martes, y dijo que “más allá de las cuestiones por las que se la condenó, hay que ver que es la mayor estadista que tiene Argentina hoy: dos gobiernos, hoy vicepresidenta, alguien que se atrevió siempre a coordinar un proyecto político para ayudar a la mayoría y que no negocia con la propuesta que atrasa”

Hay un grupo de agentes sospechados en actuaciones anticonstitucionales que violan las propias leyes, los procedimientos al servicio de un grupo, acompañados por lo mediático, es el escenario de alguien que defiende un proyecto que ha dado políticas de negociar derechos y otro grupo a beneficio de una corporación de negocios, son dos actores en una confrontación”

“Pueden construir a través de títulos o de las redes pero luego aflora la verdad, tenemos que ver qué queremos como argentinos, como ciudadanos si queremos seguir en manos de un minúsculo grupo que hace sus negocios lleva su dinero al exterior y que no piensa en la construcción de los derechos para todos, en la construcción de un país mejor”.

Todavìa no hay condena, hay un proceso en el que no hay prueba, se acusa a alguien de algo ue no sería responsable de acuerdo a la Constitucion o la ley, es muy grotesco en términos de imágenes, es una foto para esta sociedad, creo que la justicia y el poder político tienen que hacerse cargo de lo que corresponde”

