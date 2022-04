Callegari le contestó a Nickel: “no jugamos para la tribuna, trabajamos para buscar soluciones”

25 abril, 2022

La concejala Graciela Callegari respondió hoy a los dichos de Werner Nickel, titular de la bancada vecinalista, respecto de la sesión del jueves. El concejal oficialista acusó a los bloques opositores de “jugar para la tribuna”, y en este sentido, advirtió Callegari que “creemos que Tres Arroyos tiene que tener una hormigonera y por eso incluso acompañamos en la gestión del financiamiento, y si sale por una ordenanza o por decisión del Ejecutivo me resulta igual, porque lo que quiero es que exista la posibilidad de ahorrar dinero y disponer esos recursos para otras obras. Y con respecto a la regulación de las fiestas masivas, ni trabajamos para la tribuna, ni cambiamos de parecer, ni usamos ninguna chicana: estamos frente a un problema real, y cada vez que se organiza una fiesta de estas características, vamos detrás de cuáles son las condiciones en que se va a realizar por seguridad de nuestros chicos. Por eso nos pusimos a trabajar en las regulaciones, que hoy no están, de las fiestas de más de 1000 personas, y presentamos un proyecto el 9 de febrero. El bloque de Juntos hizo muchos aportes a ese proyecto original, el vecinalismo no hizo ninguno, ni produjo todas esas reuniones que ahora quiere hacer. Incluso, con la arquitecta Salerno, nos reunimos con funcionarios de Seguridad que expresaron su acuerdo respecto de regular este tipo de actividad nocturna. Y percibimos que hay una urgencia en esto, por eso quisimos que suba a la sesión; es verdad lo que dijo Nickel respecto de un proyecto del Movimiento Vecinal sobre fiestas, pero está en comisión desde septiembre de 2018, y desde entonces, ese trabajo colectivo y esas reuniones que ellos dicen que habría que impulsar, no se han producido. Además de que nosotros entendemos que no tenemos potestad para legislar sobre esas fiestas privadas tal como las plantea el oficialismo”, explicó.

“En el ánimo del Frente de Todos está construir las respuestas a problemáticas que requieren solución concreta, y esa es la razón por la que impulsamos este proyecto; no tenemos problema en sentarnos a trabajar otros aspectos, pero mientras tanto sería importante que la ordenanza se apruebe para que la gente tenga cierta seguridad sobre sus hijos”, concluyó.

