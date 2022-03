Callegari sobre la inauguración del mural: “La memoria es esencial para ser nosotros mismos”

24 marzo, 2022 Leido: 553

Este jueves, Graciela Callegari, directora del Instituto Superior Docente Nº33, y Juan Urquiaga, artistas plástico, inauguraron un mural ubicado en Plaza San Martín en conmemoración del 24 de marzo. En el discurso se reconoció que fueron 27 los tresarroyenses desaparecidos durante la último Dictadura Cívico Militar Eclesiástica Argentina.

Por su parte, Callegari habló del rol que tiene la institución que ella dirije en las políticas de los Derechos Humanos, criticó el accionar del Estado durante esos momentos y agradeció el trabajo realizado por Urquiaga y los responsables. “Les decía al principio que me emociona ser la directora de un instituto que abraza desde la educación esta militancia política. Tener una cátedra y tener profes como Diego y como muchos otros que comparten y ponen cuerpo y palabra”, dijo.

“Para mí es muy emocionante ser la directora de una institución educativa que abrazó hace un tiempo el trabajo con las políticas de Derechos Humanos. Desde ese momento, creó la catedra abierta de Memoria y Derechos Humanos, que coordina Diego Slagter”, agregó.

Por otro lado, la directora reconoció que, durante la pandemia de Covid-19, su institución estuvo “silenciada” pero afirmó: “necesitamos volver a encontrarnos en la palabra y estar juntos nuevamente. Yo pertenezco a la generación de los 27 que tratamos de traer hoy, simbólicamente con estas flores”.

A su vez, Callegari recordó: “me alegro que sea hoy, en esta plaza, donde seguro los 27 caminaron muchas veces durante su vida. Pensaba en estos momentos acciones que compartí con algunos de ellos aquí mismo, en la Sociedad Italiana, en el colegio”.

“Esta era nuestra ciudad la que caminábamos, la que nos cobijaba y de la que partimos cada uno a hacer su destino”, completó y destacó: “creíamos que el mundo era ancho y podía ser nuestro. Creíamos que podíamos transformarlo, algunos lo pagaron más caro que otros”.

También se refirió a los exilios en nuestro país: “hubo en la Argentina muchos tipos de exilios. El exilio de la vida de los que no están más de alguna manera porque siguen estando. El exilio de los que viven en el exterior que hicieron su vida en otro lado y el de los que callaron por mucho tiempo hasta que pudimos volver a decir, a contar, a dar testimonio”.

“Porque la memoria es esencial para ser nosotros mismos. Para que no se permita negar parte de lo que somos y para que no se olviden los lugares a los que nos empujaron y para recuperar de verdad la vida y el amor y el sentido histórico de pueblo que se quiere libre, soberano, igualitario y que se quiere defensor de todos los derechos. No sólo los que se violaron o violentaron en su momento sino todos los que se siguen transgrediendo y vulnerando hoy en día”, afirmó.

“Cuando Diego propuso desde la cátedra la idea de este mural, nosotros como equipo de gestión la apoyamos. Quiero agradecerle a él, quiero agradecerle fuertemente a Juan Urquiaga primero la generosidad de aceptar que un boceto suyo sea el motivo del mural que hoy vamos a inaugurar. Que el con su colectivo de muralistas lo haya pintado muy rápidamente.

“Celebro la idea de las flores que nos robaron. De recuperar la representación de flores nacionales de países de América Latina cada uno de los 27 que nos robaron y que sea poéticamente un jardín. Que florezcan las flores, que florezcan las flores que Tres Arroyos se perdió en algún momento pero que se pueden recuperar simbólicamente desde nuestra militancia, desde nuestra palabra y también hoy desde este mural”, puntualizó.

Juan Urquiaga: “Nos pareció interesante que fueran 27 flores”

Por su parte, Juan Urquiaga, creador del mural, agradeció al Instituto por haber confiado en su equipo y por pensar que podían “llevarlo adelante”. En este sentido, aseguró que debieron adelantar el trabajo por el mal clima que vivió Tres Arroyos en los últimos días.

“El Mural se va a llamar -Las Flores que nos robaron-, como lo bautizó Graciela. Nos pareció que era interesante empezar a tratar el tema de una manera más poética con una elipsis conceptual distinta para que también fuera un espacio amable dentro de esta plaza”, informó el artista.

“Un jardín dentro de una plaza está muy bien en su contexto y en su desarrollo. Nos pareció interesante que fueran 27 flores. Es un mural que nació como homenaje a otro que se realizó en Buenos Aires, en la década del ’70, principios de los ’80”, comentó.

“Donde Murua Astiz, que estuvo presa en la Ex Esma y luego en Devoto durante la Dictadura. Ella, junto a otra muralista que pertenecían a la Cátedra de La Plata, hizo un mural que me impactaba al verlo. Había flores de distintos países y dentro de esas había un recuadro con una marcha de militantes. Y eso se hizo durante la Dictadura Militar”, afirmó.

“Cuando pensé el mural que lo hice para otra circunstancia y que ahora por suerte lo pudimos plasmar aquí, lo hice en conmemoración a esas muralistas. En total eran 6 las muralistas y todas fueron secuestradas y varias de ellas no aparecieron más. Asique es un homenaje para ellas también”, detalló.

Por último, el artista agradeció “profundamente esto, agradezco a Pato que me viene acompañando desde el año pasado. Porque este trabajo es realmente un trabajo colaborativo”.

Volver