Callegari sobre los dichos de Fabiano: “hay límites en el debate político y líneas que no hay que cruzar”

9 junio, 2021

Luego de la controvertida sesión que llevó a cabo el Concejo Deliberante en el día de ayer, en la que se trató principalmente la rendición de cuentas municipal, esta mañana se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Obras Publicas y Seguridad, y su presidenta, la concejal Graciela Callegari, dio a LU24 su parecer sobre los dichos del concejal Roberto Fabiano apuntando contra el ejecutivo durante la sesión, y también comentó sobre los temas tratados en la reunión del día de hoy.

Sobre el malestar generado en la sesión por las palabras del concejal de Juntos por el Cambio, Callegari sostuvo que “el debate político se enriquece con la diversidad de miradas, está muy bien que las personas manifiesten sus posiciones y que las defiendan incluso apasionadamente, pero creo que hay límites en el debate político y líneas que no hay que cruzar” y agregó, en ese sentido que “estamos viviendo un tema extremadamente difícil, en el que todo el mundo está haciendo todo lo que puede y aportando todo lo que puede”.

Se manifestó en desacuerdo sobre la forma de manifestar su postura del edil Roberto Fabiano, y afirmó que “me parece que respetar, y sobre todo respetar el dolor profundo de los que están sufriendo la peor parte que es la perdida de la vida en este momento, es una obligación ética de todos y también política” y puntualizó “a mí me parece que hay cosas que no se deben decir, hay cosas que no pueden instalarse así, en el medio de un tratamiento que tiene que ver con otra cuestión, que son los números de la municipalidad”.

En ese sentido, aseguró que desde el bloque de Todos se llevó a cabo un análisis responsable de la rendición de cuentas y expresó “nuestro presidente habló haciendo un análisis técnico minucioso, que nosotros hemos hecho con total responsabilidad, con la información a la que hemos podido acceder, se puede estar de acuerdo o no con lo que nosotros hemos planteado, pero ese era el trabajo ayer, era el análisis de los números de la municipalidad”, y además advirtió que esto no debía mezclarse con “el dolor profundo de los tresarroyenses que estamos perdiendo en esta coyuntura es un dolor para todos, y para todos quienes perdieron sus seres queridos, hay limites que la política tiene que respetar”.

La posibilidad de aprobar la ordenanza de “Alarmas Vecinales”

En cuanto a la reunión virtual de la comisión de Obras Públicas y Seguridad, Callegari comentó que se trataron “algunas respuestas recibidas de parte del ejecutivo a expedientes que en general son asuntos entrados en sesión, hubo algunos reclamos y se volvieron a reiterar algunos pedidos, con respeto a la limpieza de la pista de Skate, a algunas cuestiones de las limpiezas de bocas de tormenta” y advirtió que “las respuestas vienen pero no resultan completamente satisfactorias a los efectos de lo que se ha reclamado”.

Asimismo, indicó que se continua analizando el proyecto de Alarmas Vecinales, el cual “el bloque autor le dio despacho, esperando se sumen algunas indicaciones del resto de los bloques” y aseguró que “el Secretario de Seguridad manifestó estar de acuerdo, participo de las reuniones y considera que es viable” y que posiblemente sea algo en lo que exista acuerdo para su aprobación ya que “aporta a la seguridad de los vecinos”.

Además, la presidenta de ésta comisión del HCD, comentó que “se estuvo conversando la posibilidad de articular el proyecto de un desarrollo de alarmas vecinales con un proyecto de aplicaciones para la respuesta rápida, que tiene por ejemplo el Municipio de Laprida, por lo que posiblemente se le sume alguna cuestión más al proyecto antes de que llegue a la sesión”.

Para finalizar, Callegari informó que “se conversó sobre impulsar el proyecto de la Comisión Autárquica de Control de los Servicios Sanitarios, vamos a insistir con la invitación al Secretario de Obras Públicas, porque casi todos los expedientes requieren de su opinión para poder avanzar” y añadió que “como ahora las reuniones son virtuales, creemos que puede ser factible participar de esta forma, por lo que por eso lo vamos a volver a invitarlo”

