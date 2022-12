Callegari y el Presupuesto: “Juntos nunca quiso modificar su postura”

19 diciembre, 2022

La concejala y presidenta del bloque de Todos, Graciela Callegari, habló con LU 24 luego de la postergada sesión del cuerpo deliberativo y las declaraciones de la titular de la Comisión de Hacienda, Soledad Cadenas, quien se mostró ofuscada por la presentación realizada a poco de comenzar la sesión.

“No sirve enojarse”

Callegari dijo que “creo que cada uno aporta su visión desde la factibilidad que tiene el debate legislativo y acá no sirve enojarse, acá se trata de aportar”, y relató que el bloque de Juntos “nunca abrió la posibilidad de modificar su postura”

“Nosotros no hicimos una presentación: lo que le dijimos al Ejecutivo es que la propuesta que ellos habían presentado en la impositiva era imposible de aceptar y la respuesta la tuvimos esta mañana y se hizo el ingreso por parte del Ejecutivo de las modificaciones, eso es todo”, agregó.

“Yo en su momento, cuando se presentaban las primeras discusiones no estaba en la ciudad y pregunte a mi vuelta si había una posibilidad de modificación de su postura, Cadenas me dijo que no, que era inamovible, en tanto nosotros continuamos el dialogo con el oficialismo”, relató.

“Creemos que el Ejecutivo quiere atar las tasas al aumento de salarios, y proponen cuatro tramos de 12.5 que suman un 60% y nosotros creemos que los trabajadores van a tener que recibir un aumento mayor y aceptamos ir por encima de ese aumento para que esto impacte una mejora en el salario de los trabajadores”, continuó.

“En principio se sesiona”

Callegari dijo que “a pesar del feriado nacional hasta el momento no hay modificaciones para retomar el cuarto intermedio este martes a las 11:00, hasta el momento no tenemos notificaciones de las autoridades del Concejo”, y agregó en otro orden que “creo que no es momento de enojos, sino de tratar de entre todos consensuar lo mejor para los tresarroyenses y tampoco uno puede no puede dejar al municipio sin presupuesto”.

“Me parece que el discurso de la concejal Cadenas no debería ser de esta forma porque en realidad todos tratamos de hacer hasta último momento lo mejor para los vecinos, bajando la tasa original que el vecinalismo pretendía, la que será ahora de prácticamente 20 puntos menos, finalizó.

