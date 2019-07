Callegari y Gutiérrez plantean “un gobierno municipal con la gente”

Graciela Callegari, exconcejal y precandidata en segundo lugar de la lista 6 del Frente de Todos, y el doctor Juan Gutiérrez, tercero de la nómina que encabeza Mercedes Moreno, destacaron la importancia de replantear los alcances de un gobierno municipal que esté “cerca de la gente y que intervenga más allá de responsabilizar a políticas provinciales y nacionales sobre las problemáticas que hoy afectan a los vecinos”.



“Estamos visitando los barrios, hablando con la gente y reuniéndonos con las instituciones, sobre todo para escuchar, que es muy importante para poder gobernar y legislar. Y de esa escucha vamos percibiendo que hay demandas en distintos aspectos, salud, educación, pero además sobre el modo de relación entre el gobierno y la gente. Y como cuestiones diferenciales, encontramos una muy buena recepción y reconocimiento sobre la figura de Mercedes (Moreno) y su trabajo, y la confianza en nosotros para escucharlos e incluso hacer algo distinto. Eso me conmueve”, sostuvo Callegari. Y respecto de lo educativo, su campo de acción, Callegari advirtió que “la diferencia que no haga la política educativa provincial, sobre todo para garantizar condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo de los tresarroyenses, la tiene que hacer el Municipio”.

Gutiérrez, por su parte, advirtió que “es notorio un gran deterioro de la situación económica, pero que trasciende esta cuestión reflejándose en la trama social, cultural. Por eso entendemos que el Municipio puede y debe tener un rol más activo en este aspecto; hemos realizado una jornada sobre empleo joven donde quedó de manifiesto que el gobierno municipal puede articular con empresas, sindicatos, y plantear políticas en este sentido”.

Respecto del campo de la salud, que le compete, el médico y candidato de Todos consideró que “tiene que existir un relevamiento de todos los aspectos y la salud no está exenta. Hay tres áreas sensibles: los CAPS, el primer lugar al que acude el vecino; la Emergencia, donde cualquiera de nosotros acudirá en accidentes o eventos agudos; y la internación. El Hospital ha tenido que hacerse cargo de una importante demanda con el PAMI, con la gente que ha quedado fuera del sistema de cobertura social, pero observamos problemas de planificación y también la necesidad de que se trabaje de manera más eficiente en lo administrativo y en el cobro a aseguradoras y obras sociales. Además se necesita el reconocimiento a los recursos humanos”.