Calma cambiaria y renovación de deuda: señales mixtas en la economía – Carlos Ordóñez

Calma cambiaria y renovación de deuda: señales mixtas en la economía

Tras la corrección del 10% que tuvo el dólar en julio, el mercado cambiario transita una etapa de relativa calma. Sin embargo, esta estabilidad no es producto exclusivo de la “libre flotación” anunciada, sino del accionar directo del Gobierno. En las últimas semanas, el Banco Central intervino con tres herramientas clave: suba de la tasa de interés de referencia, operaciones en el mercado de futuros y un incremento de los encajes bancarios. El objetivo fue evitar que el dólar se acercara al límite superior de la banda de flotación.

En el frente de precios, el impacto será dispar: los servicios difícilmente reflejen movimientos inmediatos, pero los alimentos vinculados al valor de los granos sí podrían mostrar ajustes.

En paralelo, el Tesoro afronta hoy un test clave: la renovación de vencimientos por el equivalente a US$ 12.000 millones (en títulos en pesos). La meta oficial es estirar plazos y reducir las tasas, que actualmente se ubican por encima del 50% anual frente a una inflación proyectada del 20% para los próximos 12 meses. Este nivel de tasas, positivo en términos reales, es efectivo para contener el dólar, pero también enfría la actividad económica.

Mientras tanto, en la economía real, la presión sobre el bolsillo se mantiene y crece la expectativa —y la incertidumbre— sobre lo que ocurrirá tras las elecciones.

