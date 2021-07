Calzados Johans: un comercio histórico que está a meses de cumplir su 50° aniversario

23 julio, 2021

Daniel Olocco es el propietario de Calzados Johans, y en un recorrido por los históricos comercios de la ciudad, conversó con LU24 para comentar sobre el presente de este comercio que el próximo 5 de noviembre cumple 50 años desde que abrió sus puertas en el histórico local ubicado en la primera cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen.

“Vine a vivir a Tres Arroyos cuando tenía 13 años, a los 16 empecé a trabajar en el negocio” comenzó relatando Daniel, quien agregó que “veníamos de Buenos Aires, mi padre era gerente de una empresa muy grande allá, y empezó a abrirse su camino en el año 71 y aquí estamos”.

En estos 50 años no faltaron los altibajos económicos, sociales y el empresario sostuvo que “hay que pelearla”. El rubro del calzado, al manejarse permanentemente por las tendencias y la moda del momento, es difícil establecer un parámetro formador de precios, pero Olocco aseguró que se trabajan con “materiales de primera, con suelas de primera, y cuestan 8 o 9 mil pesos, y por otro lado una zapatilla deportiva puede llegar a salir 20 mil con una calidad mucho inferior, por lo que no hay relación en los precios”.

Tanto en Calzados Johans, como su local hermano, Lot, “se utiliza mucho la tarjeta de crédito porque hay muy buenas promociones con los bancos, hoy en día nosotros utilizamos la parte de contado con un 15% de descuento, que con los valores de los calzados es importante el descuento”. Asimismo, la promoción de los productos a través de las redes sociales es de vital importancia actualmente para mantener al público atento a las últimas novedades, por lo que en ese sentido, el empresario indicó que “tratamos de por ese lado, estar presentes, porque tenemos una competencia silenciosa que nadie la atiende, que es la venta en las casas de familia, en todos los rubros y para los comercios es una competencia sumamente desleal”.

Por otra parte, Olocco comentó que “estamos preparando la temporada de verano, estamos con las liquidaciones de invierno” y explicó que la variedad de calzado que se vende en estas épocas ha mutado, ya que “hace mucho tiempo que no hay vida social, por eso la gente ha recurrido más a la compra de zapatillas y prendas para todos los días, sin usar zapatos de vestir y demás”.

