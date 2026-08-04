Cámara Económica: Charla abierta para comerciantes y prestadores de servicios

4 agosto, 2026 0

La Cámara Económica de Tres Arroyos convocó para este miércoles a las 20:30 a una charla abierta para comerciantes y prestadores de servicios. La cita tendrá lugar en el auditorio de la Cámara, en Avenida Moreno 467 y la entrada será libre y gratuita, sin registro previo.

La iniciativa surgió de la necesidad de conocer en detalle las inquietudes, demandas y realidades actuales del sector. Desde la institución destacaron que el trabajo conjunto y la unión “son fundamentales para construir alianzas sólidas que permitan coordinar acciones futuras con mayor impacto y representatividad”.

“Se convoca a todos los actores del sector a sumarse y aportar su voz en esta jornada clave para el desarrollo comercial de la localidad”, concluyeron.

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