Cámara Económica: Se desarrolló el Foro de Ideas con los candidatos Federico, Ávila, León y Argüello

2 noviembre, 2021 Leido: 232

Este martes, la Cámara Económica realizó el primer Foro de Ideas, un espacio de encuentro entre el comercio, la empresa, la industria local, y los candidatos de los comicios 2021 del distrito de Tres Arroyos. Estuvieron presentes Julio “Pity” Federico, de Todos, Carlos Ávila, de Juntos, Marcelo León, del Movimiento Vecinal, y Facundo Argüello, de Avanza Libertad. No participó Gastón Domínguez, del FIT Unidad, ni Martín Legarreta, de Vamos con Vos.



Los candidatos a concejal difundieron sus propuestas en las diversas temáticas de interés para la ciudad cabecera y localidades del distrito planteadas por la Cámara Económica, así como también, tuvieron dos minutos para ampliar y/o exponer libremente.

Los principales tópicos del encuentro estuvieron relacionados con la creación de empleo joven, gasto público, apertura de los comercios, baja de impuestos, educación universitaria de calidad, programas económicos y educativos para las localidades, entre otros.

Centro de Tres Arroyos

Facundo Argüello

El Estado está metido en el medio, no tenemos que pedir más gasto público. Hay muchos comerciantes que no están en el centro, algunos van a tener más privilegios, por algo tenemos cada vez más pobreza, el Estado no es la solución es el problema.

Lo importante sería bajar los impuestos y las regulaciones. Nuestra propuesta es bajar los impuestos y las regulaciones.

Julio “Pity” Federico

El centro necesita modernizarse y que las personas se sientan atraídas. El comerciante esta para brindar un servicio, muchas veces los vecinos no tienen ese atractivo que los hace quedarse en nuestro centro, por eso queremos volver a la peatonal.

Necesitamos una peatonal rica y linda, donde se puedan sentar y acomodarse. En ese sentido hay mucho para poder avanzar.

Carlos Ávila

Es necesario que los nuevos comercios exceptuados de pagar por un año las tasas y que puedan generar trabajo. Buscamos un plan de modernización del centro de la ciudad, con el arbolado luminaria y seguridad. Que no sea solo para el centro de la Ciudad.

Marcelo León

Es una propuesta que viene de años que la venimos proyectando hace mucho tiempo, la necesitamos y se va a poner en marcha. Se necesita un cambio estructural que necesita el apoyo a nivel nacional o provincial, ese apoyo está gestionado.

La continuación de la estética de la Plaza San Martín, que es reconocida por la gente que viene de afuera de la ciudad. La continuación es tener todo en un mismo plano, la calle y la circulación, donde solo va a haber un estacionamiento de carga y descarga. La complejidad está en la infraestructura del desagüe, es una obra muy completa.

Desde el municipio tenemos pensado la apertura de una oficina única que tenga que ver con los trámites de los comercios, hoy tenemos 4 oficinas. Vamos a hacer una única oficina, en donde vamos a poder hacer la alta y baja de los comercios en forma digital.

Reactivación general post pandemia

Facundo Argüello

Para los comercios, nosotros vamos a trabajar en tres áreas, bajar impuestos, la mitad de nuestros sueldos se va en impuestos. Lo importante es que la gente, toda la sociedad, no sea pobre. Es importante que nos fijemos en todos, no solamente en uno, es necesario que beneficiemos a toda la ciudad porque así vamos a tener más clientes.

La mitad de nuestros sueldos se van en impuestos, buscamos que la gente tenga más poder adquisitivo. Vamos a bajar todos los trámites y la burocracia del Estado, queremos simplificar todo eso, en el Concejo quieren regular hasta la gente que hace comida desde la casa, ahora quieren que los paguen las tasas, siempre están pidiendo más impuestos y más Estado. Estamos muriendo envenenados de Estado y estamos pidiendo más veneno.

El Estado tiene que estar en los servicios básicos, lo demás tiene que ser libre, sin estar pidiéndoles permiso a los políticos. Que sea razonable.

Julio “Pity” Federico

Me toca muy de lo personal porque tengo un comercio, a mi mujer porque se lo que ha padecido, hace dos años que estamos de pandemia. En Pandemia hubo una falta de comunicación porque pareciera que había diferentes mensajes para los distintos comercios.

Nos pusimos a trabajar fuertemente para ver que podíamos hacer por nuestros comerciantes, en el peor momento nos preocupaba el brutal tarifazo que quería llevar adelante el Intendente Municipal, con una tarifa del 55% al 60%. Nosotros entendíamos que hubo oposición que fue responsable y madura. Es importante que el oficialismo no tenga la mayoría porque se acordó una tasa del 27%.

Días atrás presentamos una Ordenanza en el Concejo Deliberante pidiendo que los comerciantes se eximan de impuestos durante 6 meses. Si hay algo que está claro es que todavía no se han podido recuperar, que esto no se ha reactivado fuertemente, no la estamos pasando bien.

Estamos aprovechando hoy todos los que estamos acá, quienes tengamos la posibilidad de llegar al Concejo Deliberante sería necesario que la política les dé un mensaje claro a todos los comerciantes.

Marcelo León

En este punto es importante destacar el trabajo que se llevó adelante durante de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, hasta la finalización de la misma. En la primera instancia se estuvo estudiando las aperturas, que de acuerdo a los Decretos Nacionales y Provinciales.

Con la intervención del personal de salud en cada uno de los rubros. Había muchas variables, en los horarios de apertura o la extensión de los mismos, en ese sentido es de destacar el trabajo en conjunto, nos anticipamos desde Ejecutivo a las aperturas de algunos rubros.

Por otro lado se difundieron y se sigue haciéndolo, a los comerciantes les brindamos información sobre los programas de apoyo económico estatal, este programa abarca un montón de rubros de la provincia de Buenos Aires.

Por supuesto que todas estas medidas que se hicieron dentro de la pandemia, y que se piensan para el año que viene, hay que enmarcarlas dentro de un contexto muy complejo, hace 4 años que venimos con una inflación del 40%. Es mucho el apoyo que le tenemos que dar al comerciante.

Carlos Ávila

Una de las ideas principales es fomentar los créditos blandos desde el municipio con una figura similar al FOMEPRO, que permita pequeñas inversiones en infraestructura y capital de trabajo, estas tienen que estar abiertas todo el año. La otra propuesta es generar calendario público para fomentar concurrencia del público en el centro, a través de la noche de los restaurantes y ferias de colectividades.

Industria de Tres Arroyos

Marcelo León

Cuando hablamos de industria a todos se nos refleja el Parque Industrial, venimos con una obra muy importante de ampliación del mismo, con una venta importante de terrenos. La continuación del asfalto en Ameghino, la entrada del Parque Industrial nueva y la ampliación de la red eléctrica. Todos los meses vemos cómo se va levantando un galpón nuevo, la gente viene a invertir acá.

Hay que destacar los beneficios que se le ofrecen a los compradores para adquirir los lotes, eso es una estrategia que viene desde hace muchos años. Privilegiamos la instalación de empresas en el Parque Industrial.

También pensamos en las localidades, la construcción de pequeños parques industriales. Esto tiene que ver con potenciar a las localidades, esto genera una maquinaria de consumo que impacta en el comercio. Esto genera mano de obra y que las carreras se empiecen a pensar para que salga mano de obra en el parque industrial, todo un desarrollo que se ha pensado desde el Movimiento Vecinal.

Julio “Pity” Federico

Claramente nuestro Parque Industrial es ejemplar. También entendemos que muchas obras que han avanzado es gracias al Gobierno Nacional y Provincial, que han hecho las inversiones necesarias para que eso avance.

Nosotros creemos que la obra que se está haciendo en Copetonas, el municipio también podría aportar desde los fondos propios para poder terminarla y no estar esperando fondos de la Provincia y Nación.

Días atrás tuvimos la posibilidad de conocer a la Directora del Banco BICE, un Banco de desarrollo, la cual fue una charla muy amena, y nos habló sobre los créditos, los cuáles son muy accesibles y a largo plazo que son muy importantes.

Cuando van a los bancos privados se les hacen muy difíciles acceder a los créditos porque son a corto plazo y muy costoso.

Carlos Ávila

Nuestra propuesta apunta a fortalecer y fomentar visiones comerciales para dirigir ferias y convenciones, y de esta forma, abrir un mercado para las industrias locales. Además, crear una oficina técnica con expertos en Pymes para articular las políticas de las secretarias de Nación y Provincia.

Es clave potenciar las economías regionales y locales. Nuestro espacio pensó un proyecto de los comercios del interior y el trabajo.

Facundo Argüello

Me veo en la obligación de hacer algunas menciones en las propuestas, el “Pity” hablaba de eximir por 6 meses de las tasas municipales a los comerciantes. Nosotros proponemos eliminarla, porque es inconstitucional porque no tiene ninguna contraprestación, la tasa no tiene ningún servicio.

Empleo Joven

Marcelo León

Tenemos que pensar todo lo que se genera a través de las instituciones educativas que tenemos en Tres Arroyos, CRESTa fue algo impensado pero hoy tenemos más de 300 estudiantes recibidos. Tenemos que garantizar que los jóvenes pueden estudiar las carreras que quieran, tenemos que hacer una revisión con los jóvenes que están en las localidades y no pueden venir a estudiar a Tres Arroyos

Tenemos como prioridad la educación, seguimos apostando al CRESTa y al polo educativo.

Facundo Argüello

Escuchen a los jóvenes, escuchen que es lo que piensan. Avanza Libertad es el espacio más votado dentro de los jóvenes, vean lo que pasa en el resto del mundo. Los jóvenes ven lo que pasa en otros países, los jóvenes están atendiendo cual es el problema real de la Argentina.

Los jóvenes se van de Tres Arroyos porque acá no hay la oportunidad de desarrollarse, creo que lo tenemos que reflexionar es porque seguimos votando siempre lo mismo. Si esto fuera Suiza estaría todo perfecto, seguimos votando lo mismo cuando los resultados son peores.

Carlos Ávila

Buscamos potenciar los programas de pasantías e inclusión laboral para jóvenes, realizaremos talleres para confeccionar curriculums y prepararlos para futuras entrevistas. Un objetivo central es lograr acuerdos entre el Centro de formación Profesional, la Secretaria de Desarrollo Social y la Oficina de Empleo para fomentar el empleo en Tres Arroyos y las localidades.

Julio “Pity” Federico

Hemos implementado un plan de robótica donde apuntamos a la educación, el futuro y el trabajo.

El Municipio tiene un montón de planes de trabajo comunitarios, sería ideal tratar de articular con diferentes empresas y así crear trabajos genuinos, que puedan tener una obra social y que puedan sentirse parte de un crecimiento. Nosotros creemos que se puede hacer.

El empleo joven es algo que nos preocupan, porque cuando termina el secundario no tienen la posibilidad de tener un trabajo. Cuando hacen diferentes cursos tampoco tienen esa posibilidad, buscamos brindarle algo al empresario local para que se siente incentivado a contratar a esa gente.

Minutos libres

Carlos Ávila

Tenemos la gran suerte de contar con tres playa fantásticas, el turismo todavía no lo tenemos asimilado con el potencial que tiene. Uno de nuestros proyectos es jerarquizar esta área y pasarla de dirección a Secretaria, y ampliar el presupuesto.

Marcelo León

Pensar a Tres Arroyos desde el desarrollo estratégico. El Movimiento Vecinal viene siendo gobierno desde hace muchos años y se trabaja a través de la producción, la educación y el trabajo. Venimos trabajando en eso y lo venimos cumpliendo, no es una cosa de las elecciones.

Se viene ampliando el Parque Industrial, alguien tuvo la visión de seguir ampliándolo. Muchos años se pensó que era imposible que nuestros hijos puedan estudiar en la ciudad, CRESTa se creó y hoy es una realidad. Por otra parte creemos firmemente, que la educación es el motor de la inserción laboral.

Facundo Argüello

Es importante preocuparnos por la política, la política te termina afectando de alguna u otra manera. Yo me voy preocupado por las propuestas de los demás partidos porque es más gasto y más Estado, eso genera más pobreza, hay gente que revuelve la basura en el centro.

Es importante que la gente administre su propio dinero y no el estado.

Julio “Pity” Federico

Buscamos tener un Tres Arroyos mejor, Marcelo parece opositor. Lamento que Arguello subestime a la gente, la gente vota a lo que quiere.

Cuando me estuve con el Programa Acompañar entendí que había muchos comerciantes que no tenían la posibilidad de tener una vivienda, y tampoco sus empleados. Por eso creo que es importante, en la etapa que viene, trabajar la Ordenanza de Tierra y eso nos va a permitir saber que lotes y terrenos tiene el municipio.

La gente nos está pidiendo que no haya más agresiones en la política, todos tenemos que buscar soluciones para los vecinos de Tres Arroyos.

De Benedetto: “nos interesa tener una agenda legislativa con todo el conjunto de concejales”

Al cierre del Foro, el Presidente de la Cámara Económica, Augusto De Benedetto, dijo que “Creemos que esto ha sido un cierre de la campaña, el tenerlos acá es algo muy importante. Con todas sus propuestas vamos a generar una agenda, tenemos muchísimas cosas para hacer y trabajar con ustedes”.

“A nosotros nos interesa tener una agenda legislativa con todo el conjunto de concejales. Les agradezco a todos por este espacio de dialogo y de respeto, ese es el tipo de charlas que tenemos que tener. Hay que pensar en un Tres Arroyos diferente y productivo”, finalizó.

