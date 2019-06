Cambia de mano la Jefatura del Cuartel de Bomberos de Claromecó

El Cuartel de Bomberos de Claromecó cambiará desde este domingo –Día del Bombero Voluntario - de mando, ya que pasará de Adrián Souto a Roberto Bancur, dos servidores públicos con amplia trayectoria en la institución, a la que ingresaron muy jóvenes, como cadetes, y ahora ante esta situación, y luego de cinco años a cargo, queda Souto en la Reserva y asume como Jefe Bancur.



“Ingresé el cinco de enero de 1979 como cadete con quince años de edad, -dijo Souto - y este 2 de junio de 2019 dejaré la Jefatura, cuando asumí en reemplazo de Víctor Lamberti dije a la Comisión Directiva que estaría cinco años, creo que es el tiempo justo que uno tiene que estar porque hay mucha gente que viene de atrás como el caso de Roberto, con quien hace 25 años que trabajamos juntos”.

“Los logros no son del Jefe, son de un conjunto de Bomberos, Jefatura y todo el personal; hay una gestión que hacemos con Roberto, que es mi segundo Jefe. Cuando yo ingresé era el anhelo era comprar una Unidad de Rescate, la idea era tener un vehículo específico, y esto se logró en el primer año de la Jefatura, y se pudo traer no sólo eso sino una autobomba”, agregó.

Roberto Bancur, en tanto, dijo que “uno sabe que en la carrera de bombero, cuando uno le pone ganas y el hombro lo mejor es retirarse como jefe; en el momento que decidí entrar acá era joven, y el papá de Adrián me abrió las puertas, y bueno, me parecía viejo, llegar a 48 o 49 años de edad, en ese momento yo tenía 21. La trayectoria de bombero la hice lo más sana posible, aparte que me gusta y creo que llegó el momento y estaremos prestos a cumplir la función”.

“Los cambios siempre yo digo que son buenos, oxigenan, más cuando tenemos un pensamiento parecido al de Adrián, y hoy las exigencias no son las mismas que hace 20 años atrás donde las exigencias de Nación Provincia la Federación y la Región demandan mucha cantidad de horas diarias por lo que el Jefe necesita de ocho o diez personas que manejan un cuartel de treinta; cuando ingresé era totalmente distinto, hoy hay muchísima demanda de tiempo tenemos que cumplir, a nosotros nadie nos remunera y lo hacemos por vocación, uno cuando llega a esta altura de la carrera, uno ya tiene un proyecto, sabe dónde apuntar, por lo que veremos qué es lo que sale”, graficó.

“La idea es siempre preparar dos o tres personas para que puedan ocupar la función, tengo 28 años de servicio y uno a los 45 años cumple con la carrera de bombero y si quiere se retira”, dijo.

“Crecimos junto con el cuartel, cuando entré era un destacamento de Tres Arroyos, éramos 12 hoy somos 31, y Claromecó ha crecido por lo que demanda una cantidad de gente sobre todo en verano, por lo que tratamos de organizarnos para que el servicio salga lo mejor posible”, manifestó.

La emergencia: El Alerta de bomberos y la llamada al celular

“Hay que solucionar problemas, y con el número de urgencias nuevo que hemos incorporado con el celular la gente llama ahí, o llamar al 02982-480013 y ese número lo deriva al celular 15463080, estamos tratando de solucionar de esta manera para que no se produzcan tardanzas llamando al 911” dijo Souto.

La instrucción

“Dentro del sistema de bomberos hay un plantel de instructores que no es cualquier bombero sino que tiene que estar certificados por la Provincia y estudiar, hacer una carrera docente dentro del sistema bomberil; somos siete los que hemos hecho esta carrera específica que nos capacita para enseñar y tenemos instructores propios en Claromecó, y hay cuarteles vecinos por la falta de instructores, y por suerte no tenemos nosotros ese problema y es más rápida y efectiva la capacitación; va dirigida a Forestal, luego Accidentes, Rescate Acuático y Buceo, es para un grupo especializado, somos ocho, y solamente somos los que estamos a disposición en lo que sería un rescate acuático o sub-acuático, a diferencia del Servicio de Emergencias general, donde todos están capacitados para un incendio forestal, un rescate vehicular o un incendio domiciliario”, agregó Roberto Bancur.

Tres toques de sirena: la diferencia entre invierno y verano

Respecto a los toques de sirena, Souto aclaró que los mismos “se diferencian en verano e invierno; en verano tenemos solamente un guardia para que toque tres veces la sirena, y en invierno no hay guardia, por ejemplo , suena la alarma del celular, yo llego, toco la sirena y me voy a cambiar, la sirena suena tres veces solamente, solamente es esa la diferencia, suena larga y damos el alerta bomberos, que es lo primero que hacemos, respetar el alerta, pero cuando uno llega ya hay 10 bomberos, son minutos preciosos que se pierden por lo que es muy bueno este avance tecnológico”.

“Irse en el momento justo”

Adrián Souto dijo que “uno tiene que ser consciente de irse en el momento justo, he hecho en el cuartel como jefe lo mejor que me ha salido, me voy por la puerta grande como entré, no por mi gestión de cinco años sino porque ha sido mérito de todos”.

Respecto a la capacitación de instructores, sostuvo que “los nuestros han sido mérito exclusivo de Roberto, porque él como es guardavidas, aprovechamos mucho la cuestión de Primeros Auxilios, fue Director de la Región en capacitación, entonces él preparó bomberos, hoy es un orgullo tener un instructor reconocido que va a capacitar, es un avance muy importante, un mérito exclusivo de él”.

“Me voy muy contento y agradecido porque tengo muy buena relación con los bomberos, es difícil estar a cargo de una jefatura porque cuando se ha producido alguna sanción uno se transforma en el malo, pero me voy tranquilo, voy a ir a pescar, a jugar a las bochas con los jubilados”, dijo entre risas.

La Reserva

Bancur expresó que “la Reserva del Cuerpo Activo hoy está un poco alejada, es gente muy capacitada y la experiencia que ellos tienen nos falta, y cuando pasás a Reserva podés colaborar con el cuartel, manejar situaciones, y cuando uno queda a cargo de la Jefatura pierdo el apoyo que tuve hasta ahora pero la consulta es importante”.

“Es distinto estar de tercero o segundo Jefe, que cuando hay que firmar, hoy no firmo, pero si hay sanciones soy el que hago las notas pero no soy responsable de la firma, eso cambia respecto a la responsabilidad de todo eso, pero como capacité gente y me fui capacitando para ocupar el cargo de Jefe, otros jefes me han capacitado y me han dado tips, para saber cómo manejar al personal, somos todos voluntarios, pero son 31 personas distintas y para manejar el grupo hay que analizar 31 problemas distintos, eso es lo que tiene que hacer el Jefe, saber tambièn si tiene problemas, ya sea de salud, económicos, y esa confianza se gana con el tiempo y con las reacciones de la gente”.

“Arrancamos juntos, hay una amistad de por medio”

“Con Roberto arrancamos juntos, hay una amistad de por medio, si bien dentro del cuartel no somos todos amigos, somos compañeros, y creo que somos muy solidarios connuestros compañeros, cuando uno ve a alguien que no anda bien lo llamamos y lo charlamos, hemos tenido casos de bomberos que han necesitado una mano tenemos una camaradería muy linda, muy sana, eso se va contagiando, va creciendo y por ahí más allá de alguna discordia hay buen compañerismo, concluyó Adrián.

Bancur, en tanto resaltó la labor de quienes integran el Cuerpo y afirmó que “el voluntariado que tiene la gente que está en Claromecó hoy es admirable; más allá que tenga un trabajo bajo patrón cualquier bombero deja de trabajar y viene a cumplir”.