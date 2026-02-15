Cambia la punta: Lautaro Arriola el nuevo lider de la general en “La Rubia”

Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 4 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla con una Corvina de 2.786 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Lautaro Arriola 2.786 KG Tres Arroyos 2 Arturo Prado 2.748 KG Tres Arroyos 3 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea 4 Sergio Gentile 2.436 KG San Cayetano 5 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó 6 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente 7 Juan Hamber 2.264 KG Mar del Plata 8 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano 9 Mirko Herrera 2.160 KG Necochea 10 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea 11 Gustavo Gómez 2.116 KG Mar del Plata 12 Gaston Cejas 2.016 KG Tres Arroyos 13 Maximiliano Rodríguez 1.946 KG Miramar 14 Anibal Emulenar 1.906 KG San Cayetano 15 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata 16 Alfredo Marriscurena 1.748 KG Claromecó 17 Dario Mondas 1.732 KG San Cayetano 18 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano 19 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos 20 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería 21 Mariano Perez 1.632 KG Necochea 22 Agustin Fernández 1.624 KG San Cayetano 23 Marcelo Fernández 1.548 KG San Cayetano 24 Cristian Aramendi 1.512 KG Tres Arroyos 25 Enrique Moller 1.492 KG Necochea 26 Raul Duarte 1.490 KG Orense 27 Gustavo Gomez 1.462 KG Mar del Plata 28 Mariano Iparraguirre 1.448 KG San Ca 29 Agustin Díaz 1.434 KG A.G. Chaves 30 Nazareno Amorena 1.418 KG Energia

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO KG LOCALIDAD 1 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego 2 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos 3 Agustín Barragán Chucho – 1.548 KG Claromecó

