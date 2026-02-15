Cambia la punta: Lautaro Arriola el nuevo lider de la general en “La Rubia”
Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 4 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla con una Corvina de 2.786 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Lautaro Arriola
|2.786 KG
|Tres Arroyos
|2
|Arturo Prado
|2.748 KG
|Tres Arroyos
|3
|Iñaki Garcia
|2.508 KG
|Necochea
|4
|Sergio Gentile
|2.436 KG
|San Cayetano
|5
|Rubén Peralta
|2.354 KG
|Claromecó
|6
|Alejo Cousiño
|2.308 KG
|Oriente
|7
|Juan Hamber
|2.264 KG
|Mar del Plata
|8
|Alejo Colantonio
|2.198 KG
|San Cayetano
|9
|Mirko Herrera
|2.160 KG
|Necochea
|10
|Agustin Villamonte
|2.142 KG
|Necochea
|11
|Gustavo Gómez
|2.116 KG
|Mar del Plata
|12
|Gaston Cejas
|2.016 KG
|Tres Arroyos
|13
|Maximiliano Rodríguez
|1.946 KG
|Miramar
|14
|Anibal Emulenar
|1.906 KG
|San Cayetano
|15
|Luis Garcia
|1.762 KG
|Mar del Plata
|16
|Alfredo Marriscurena
|1.748 KG
|Claromecó
|17
|Dario Mondas
|1.732 KG
|San Cayetano
|18
|Jose Ortiz
|1.702 KG
|San Cayetano
|19
|Gaston Cejas
|1.702 KG
|Tres Arroyos
|20
|Ariel Siniscalco
|1.684 KG
|Lobería
|21
|Mariano Perez
|1.632 KG
|Necochea
|22
|Agustin Fernández
|1.624 KG
|San Cayetano
|23
|Marcelo Fernández
|1.548 KG
|San Cayetano
|24
|Cristian Aramendi
|1.512 KG
|Tres Arroyos
|25
|Enrique Moller
|1.492 KG
|Necochea
|26
|Raul Duarte
|1.490 KG
|Orense
|27
|Gustavo Gomez
|1.462 KG
|Mar del Plata
|28
|Mariano Iparraguirre
|1.448 KG
|San Ca
|29
|Agustin Díaz
|1.434 KG
|A.G. Chaves
|30
|Nazareno Amorena
|1.418 KG
|Energia
Clasificación “Variada”:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|KG
|LOCALIDAD
|1
|Ángel Simón
|Chucho – 3.228 KG
|Dorrego
|2
|Gastón Cejas
|Bagre – 2.178 KG
|Tres Arroyos
|3
|Agustín Barragán
|Chucho – 1.548 KG
|Claromecó