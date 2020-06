“Cambiemos con Garate y Cía.”: del “chusmerío barato” al “pobres desgraciados” según Trybuchowicz

En el Concejo Deliberante se dilata la aprobación (o no) del designado Julián Lamberti como director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos y el tema trae a colación diferencias dentro de Juntos por el Cambio.

Fue el edil claromequense Alejandro Trybuchowicz quien las evidenció al comparar la situación con “un chusmerío barato” y considerar que “estamos perdiendo identidad: prontito se viene Cambiemos y Garate y compañía”.

También dijo que hay “gente que se cree que está en un nivel mucho más alto y son unos pobres desgraciados” y que “se busca mucho punto y coma” al solicitar el CV del actual director de Turismo.

Además, sostuvo que “el peronismo agarró el hacha y empezó a dar”.

“La edad pone sensible a la gente”

“Hay mucha gente sensible y la edad la pone más sensible todavía. Estaban charlando “Ticho” y Claudia Cittadino acordando cosas con respecto a la designación de Lamberti. Y Fabiano le mandó a decir por qué no le piden el curriculum y el plan de trabajo, que no se lo pide a nadie. Entonces, se lo piden a Claudia que le dice que nunca se le pidió nada a nadie. Al final el chico trajo el CV y el plan de trabajo, que está clarito que es el de Carlos Ávila, pero eso queda de lado”, aseguró el concejal.

“Se busca mucho punto y coma. Están encaprichados”

Reflexionó que “cada uno contribuye a que se armen los líos. En ningún momento se ha pedido el curriculum y el plan de trabajo a una persona que recién esta postulada o propuesta por el Ejecutivo para que sea aceptada. Entonces, cómo puede plantear algo una persona que hace 3 o 4 días fue propuesta. Se busca mucho punto y como en esta cuestión. Y en ese momento hay una llamada de Hugo Fernández a Claudia Cittadino que le dice “los concejales que se dejen de robar, que son chorros, y otra serie de cosas más” que “Ticho” Groenenberg tomó como una forma personal y hacia todos los concejales: del dicho que él escuchó del teléfono de Claudia Cittadino y se armó todo este quilombo. Habría que darle curso a lo de Lamberti, por un lado, y a Hugo Fernández, por otro, pero están encaprichados en que si Hugo Fernández no pide disculpas van a seguir con esta postura. Me parece que al Concejo Deliberante no le viene nada bien y la gente no entiende de estas discusiones internas. Pero en la política se aprovecha cualquier cosa para todo esto”, aseguró.

“Yo no comparto mucho este tipo de cosas porque si lo hubiera hecho público, en otro lugar, pero es un teléfono y que vos escuchás algo, suena mucho como a chusmerío barato”, opinó.

“Estamos perdiendo identidad como bloque: se viene Cambiemos y Garate y compañía”

“Cuando el peronismo vio esta oportunidad agarró el hacha y empezó. Garate viene dándole palo y a la bolsa a todo lo que venga del Ejecutivo. Entonces él se sintió ofendido por lo que dijo Hugo Fernández. Prontito vamos a tener un unibloque: Cambiemos y Garate y Compañía”, disparó.

“Yo lo que veo, que es lo que esta gente de Cambiemos no se está dando cuenta, es que Garate nos está metiendo en esa bola grande y somos parte de sus pensamientos y sus decisiones y estamos perdiendo identidad como bloque”, endilgó.

“Peronistas que no son tan peronistas”

El edil agregó que “(Garate) aprovecha estas situaciones y la gente no entiende nada de lo que está pasando. Cambiemos con los peronistas que no son tan peronistas porque según Garate Kicillof no lo representa y dijo un montón de barbaridades del gobierno de la provincia”.

“Gente que se cree que está en un nivel mucho más alto y son unos pobres desgraciados”

“Apareció Espeluse celebrando esta puja entre el Ejecutivo, Hugo Fernández y algunos concejales. A mí me parece gente que se cree que está en un nivel mucho más alto que otro y son unos pobres desgraciados que creen que la política solamente es enfrentarse. Yo me enfrento en la política construyendo, no buscando siempre algún reparo para contrariar o poner palos en la rueda. Creo, me parece, que vamos por mal camino, es lo que yo veo. Estoy en una situación en la que ya he presentado mi postura y mis pensamientos pero hay 2 o 3 actores que se creen dueños del bloque y creen tener siempre la razón”, cuestionó el concejal.

“El jueves se resolvería”

“Supuestamente el jueves con la sesión se resolvería todo. Igual ya empezaron a poner trabas, con Garate, porque es una extraordinaria para elegir al delegado pero hay que darle un corte”, expresó.

“Una elección me suena mucho a circo”

Sobre la elección popular, Trybuchowicz explicó que “yo lo veo siempre como muy tramposo, porque las localidades no son autónomas, por lo tanto la gente debe tener conocimiento de que el delegado no es que al ser elegido vaya a tener las facultades de decidir. Siempre es manejado por el Intendente. En este caso si se elige a una persona no afín al intendente, es muy difícil la gobernabilidad en cualquier lugar. Mi punto de vista es que debería haber 5 o 6 candidatos potables en las localidades y que tenga las facultades el intendente de elegir. Yo lo veo de esa manera. Una elección me suena mucho a circo y todos sabemos cómo termina”.

“Ticho” Groenenberg: “está todo bien”

En un mensaje enviado a LU 24, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, desestimó diferencias. “En nuestro bloque está todo bien”, expresó “Ticho”.

