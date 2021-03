Cambio de horario en el Concejo Deliberante de Chaves: sesionará a partir de las 19 horas

26 marzo, 2021 Leido: 13

El Honorable Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves celebró, en el día de ayer, la segunda sesión ordinaria. Dentro del amplio temario tratado, se aprobó sobre tablas el proyecto de resolución referente al cambio de horario en las sesiones del HCD, siendo las mismas, a partir del jueves 8 de abril, a las 19 horas.

A continuación el resumen de los proyectos tratados:

APROBADOS POR UNANIMIDAD

C.R. 09/21 – Informe mes de Febrero 2021 de Ayudantía Fiscal. (PASE ARCHIVO)

C.R. 41/20 – Ref.: Nota Concejal Miguel Milesi. (PASE ARCHIVO)

C.R. 01/21 – Ref.: Nota Miembros Asociación Protectora de Animales “Analía Decker”. (PASE ARCHIVO)

C.R. 03/21 – Ref.: Nota Vecinos A. Gonzales Chaves. (PASE ARCHIVO)

C.R. 07/21 – Ref.: Nota solicitando apertura de carnicería Municipal. (PASE ARCHIVO)

P.C. 18/20 – Bloque Frente de Todos – Ref.: Solicitar colocación de reductor de velocidad arcos metálicos de limitación de altura para tránsito pesado en De la Garma. (PASE ARCHIVO)

P. O. 03/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Registro Municipal de vacunados COVID – 19. (PASE ARCHIVO)

Expte. 4055-605-2019 – Jefe de administración del Hospital Anita Elicagaray – Ref.: Solicita contratación del servicio de recolección de residuos patogénicos. Enero a junio del 2020.

Expte. 4055-399-2020 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita convalidación de convenios firmados con el Ministerio Público de la Pcia. De Buenos Aires.

Expte. 4055-85-2021 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza sobre convalidación de contrato de alquiler (ANSES).

Expte. 4055-86-2021 – D. E. – Ref.: Eleva Proyecto de Ordenanza sobre Convalidación de Contrato de alquiler (Uso Municipal).

P. R. 02/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Solicítese al Departamento Ejecutivo colocar y reparar carteles señalizadores con nombre, sentidos de circulación y altura de las calles del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

P. C. 02/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Estado general de la calle Dr. Echevers.

P. C. 06/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita reparación de intersección calles en localidad de De la Garma.

P. C. 07/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita cartelería en Gimnasio a Cielo Abierto de la localidad de De la Garma.

P.R. 08/21 – Cambio en el horario de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (Ingresado por fuera del Orden del Día – Tratamiento sobre tablas)

APROBADOS POR UNANIMIDAD CON MODIFICACIONES

Expte. 4055-385-2020 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Aceptar donación de dos cuadros efectuada por Don Osvaldo Furlani.

APROBADOS POR MAYORÍA

Expte. 4055-364-2020 – Jefe de Contrataciones – Ref.: Contratación servicio de recolección de residuos patogénicos. Desde 01-01-2021 al 31-06-2021.

A COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ACUERDOS Y PODERES

C. R. 10/21 – Nota Sra. Daiana Neffe.

Expte. 4055-218-2020 – Pecker, Carlos Iván – Ref.: Solicita prescripción de deuda tasas municipales. (VUELVE A COMISIÓN)

P. R. 07/21 – Bloque Unión Vecinal/ Unidad Ciudadana – Ref.: Modificar el reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves, incorporando un nuevo Artículo.

COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

P. O. 02/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Registro público municipal de Vacunación Covid-19. (VUELVE A COMISIÓN)

P. C. 04/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Servicio Rayos Unidad Sanitaria De la Garma. (DICTAMEN CON FIRMA EN MINORÍA, VUELVE A COMISIÓN).-

A COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P. C. 08/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Repintar los reductores de velocidad ubicados en Av. San Martín y en Av. De Circunvalación.

A COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Expte. 4055-107-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Solicita autorización para tramitar operación de leasing ante el banco de inversión y comercio exterior S. A.

Volver