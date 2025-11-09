Cambió la parrilla del GP de Brasil de la F1: Colapinto largará dos puestos más adelante

9 noviembre, 2025 0

El piloto Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Brasil este domingo, dos puestos más adelante del que había terminado la clasificación, debido a que Max Verstappen (estaba 16°) lo hará desde el pitlane porque su equipo realizó cambios en el monoplaza, al igual que Esteban Ocon, de Haas.

El piloto neerlandés (3° en el Campeonato a 39 puntos de Lando Norris, de McLaren) había quedado eliminado en la Q1 y debía arrancar desde el 16°, pero la escudería Red Bull reemplazó la unidad de potencia y realizó cambios para poner el auto puesta a punto, por lo que saldrá de boxes y le permitirá avanzar al pilarense. Minutos después, se confirmó que Ocon también eligió el mismo camino que Verstappen, por lo que el argentino subió dos posiciones.

De esta manera, Colapinto, que en la semana había sido confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, partirá de dos lugares más adelante, por encima del Red Bull de Yuki Tsunoda y del Sauber de Gabriel Bortoleto.

Cabe remarcar que en la carrera Sprint, el bonaerense se accidentó y tuvo que abandonar a poco del inicio, pero afortunadamente los mecánicos de Alpine pudieron arreglar su monoplaza para la clasificación de la tarde. Allí, el pilarense tampoco pudo encontrar su mejor versión y quedó eliminado en la Q1, finalizando en el 18°.

La parrilla de salida para el GP de Brasil:

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (RB)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (RB)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz (Williams)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Yuki Tsunoda (Red Bull)

18- Gabriel Bortoleto (Sauber)

– Pit- Max Verstappen (Red Bull)

– Pit- Esteban Ocon (Haas)

Volver