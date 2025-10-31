Cambios en el gabinete: Adorni por Guillermo Francos y se va el Ministro del Interior

A través de sus redes sociales, Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario se reunió este viernes por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida.

Francos no dio detalles sobre su futuro a pesar de que en las últimas semanas habían trascendido diferentes versiones sobre una eventual designación en un cargo diplomático.

El ex jefe de Gabinete venía de tener un rol protagónico, junto al titular de Interior, Lisandro Catalán quien también dejará su cargo, en la reunión con 18 gobernadores que se llevó adelante el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Ambos estuvieron encargados de la convocatoria.

Con información de Infobae

