Cambios en el gabinete nacional

10 septiembre, 2025

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también formó parte el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otra parte, el Gobierno Nacional de Javier Milei armó una mesa política a través de la cual oficializaron una sorpresiva renuncia y designaron a nuevos funcionarios.

El que se fue es Alejandro Speroni, el coordinador de La Libertad Avanza en la Séptima Sección Electoral. Hasta ahora, según la Resolución hasta el jueves de la semana pasada, el dirigente de Tapalqué era subsecretario legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación.

Este miércoles, Luis Caputo le aceptó la renuncia y en su lugar designó al abogado Franco Simón. El problema es que Speroni, tras la derrota electoral de su sección, no ingresará a la Cámara de Senadores bonaerense ya que Fuerza Patria se quedó con las tres bancas que estaban en disputa. El resto de los cambios que se oficializaron hoy están vinculados a organismos que Milei había disuelto, pero que tuvo que volver a activar por orden del Congreso. Tal es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección de Vialidad, entre otros.

Como presidente del INTI quedó Miguel Ángel Romero y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pusieron a Carlos María Gallo, ambos abogados.

En Vialidad designaron al ingeniero Marcelo Jorge Campoy quien ocupaba este mismo cargo hasta el cierre de la dirección. Campoy fue denunciado, en abril de 2024, por malversar y desviar fondos por la Federación del Personal de Vialidad Nacional.

Las últimas tres designaciones están bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y también corresponden a organismos que habían sido disueltos por la administración libertaria. Como presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte quedó Federico Suleta, como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pusieron a Carlos María Frugoni, y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) designaron a Nicolás Dapena Fernández.

