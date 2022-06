Cambios en la habilitación y control de geriátricos originaron polémica en una reunión

14 junio, 2022

Cambios en la modalidad de control y habilitación de los geriátricos motivaron tensiones en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Adultos Mayores, que se concretó este martes en el Palacio Municipal. Según reconoció la directora municipal del área, Patricia Crespo, “lo que se planteó es que en las reuniones se hace una especie de auditoría y no se avanza en el trabajo; la concejala (Daiana) De Grazia, que quizá no entendía bien cómo se trabaja ahora, habló de trabajar en conjunto como se hacía antes, pero la realidad es que la fiscalización de los geriátricos depende ahora directamente de la Provincia. Antes nosotros mandábamos la documentación a Región Sanitaria y luego de allí a La Plata; ahora cada responsable del lugar tiene que mandar la documentación directamente a La Plata, ya no pasa por nosotros la papelería. Y si bien desde el Municipio colaboramos con la fiscalización y mandamos la información a La Plata, ya no hacemos tampoco trámites de habilitación. La idea es que todos tiendan a lograr la habilitación, la ley es exigente con las normativas pero es importante que todos se vayan acercando a lo que la normativa exige. Hubo una situación caótica en algún momento, pero ahora ya todos tienen director médico, enfermeros, se va avanzando para que logren las mejores condiciones”.

En otro orden de cosas, indicó que se trabajó sobre la posibilidad de brindar actividades para los adultos mayores en barrios y localidades a través de asistencias técnicas municipales. “Hay un Centro de Jubilados en Reta que se está formando, y la idea que acordamos con el concejal Facundo Elgart, que está a su vez a cargo de PAMI, es gestionar actividades especificas para adultos mayores en esos centros. También se informó que en el barrio FONAVI habrá una actividad de estimulación cognitiva y recreación con una asistencia técnica, y continuará en Colegiales una experiencia muy linda hecha por psicólogas sociales, que crearon un grupo de adultos mayores y se les tramitó una asistencia técnica para que puedan seguir. Lo que buscamos es ofrecer propuestas para los adultos mayores en sus barrios, en temáticas que sean de su interés, porque muchos no se acercan al centro”, consideró Crespo.

Finalmente, convocó a participar de una propuesta que, con motivo del día internacional contra el abuso y maltrato al adulto mayor, se concretará este miércoles 15 de 16 a 18 en el Museo Mulazzi. Habrá una charla de concientización, entretenimientos y tortas con café y la invitación es extensiva a adultos mayores, cuidadores y público en general.

