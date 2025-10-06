Cambios en la modalidad del examen teórico de conducir

6 octubre, 2025 0

El Punto Digital de la Dirección de Políticas para la Juventud asiste diariamente a vecinos que presentan dificultades para acceder al campus virtual donde se realiza el examen teórico de conducir, brindando el espacio y las computadoras. Además, en caso de que la persona lo requiera, se asiste en la lectura de las consignas.

En este sentido, el área informa cambios en la modalidad del trámite:

– Horario: 08:00 a 14:00 hs en Brandsen 181.

– Sin turno previo obligatorio.

– Acercarse con un celular que tenga correo electrónico.

Volver