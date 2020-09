Camila aún no tiene su medicamento para la fibrosis quística: piden nuevas medidas judiciales

Camila Falcón sigue sin su medicación para la fibrosis quística, porque la obra social de la UOM aún no ha cumplido con el fallo judicial del doctor Bernardo Bibel, que haciendo lugar a un recurso de amparo interpuesto por la joven, ordenó en agosto que se le suministre el hasta ahora único tratamiento eficaz para esa compleja patología. El abogado Martín Garate, que presentó el recurso mencionado, dijo hoy a LU 24 que pidió nuevas medidas judiciales para que se garantice la provisión del remedio a Camila “porque su salud no puede esperar”.

El costo del Trikafta, el medicamento que es necesario importar desde los Estados Unidos, es de unos 300.000 dólares. Pero en este sentido, el doctor Garate apuntó que “es verdad que es costoso, pero la vida humana no tiene valor y la Constitución garantiza el acceso a la salud por lo que el paciente tiene que tener la mejor prestación. Ese es el único tratamiento eficaz en este momento, pero sabemos que se está trabajando en el país para producir un medicamento quizá para el año que viene”.

“La obra social ha pedido al Gobierno nacional que colabore con la provisión del medicamento; y nosotros mismos hemos hecho gestiones ante autoridades provinciales y nacionales. Pero lo que necesitamos es una solución, porque si no obtiene la medicación, la patología de Camila va a empeorar, y esto no es un planteo jurídico sino médico”, sostuvo Garate. En el mismo momento, además, en que el abogado interponía el amparo, el Senado aprobaba la ley de fibrosis quística que garantiza el 100% de cobertura para el tratamiento de los pacientes. “También debe verse reflejada la ley en la obligación de la obra social de cubrir la prestación”, concluyó el letrado.

