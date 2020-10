Camila Falcón sigue sin medicación y su papá pidió al juez que agote las instancias

16 octubre, 2020 Leido: 15

Daniel Falcón, el papá de Camila –la joven paciente con fibrosis quística que aún espera por su medicación- pidió al juez que intervino en el caso con un amparo favorable, el doctor Bernardo Bibel, que “como padre” agote las instancias que la ley le permita para que su hija reciba el Trikafta. “La obra social no sólo incumplió la medida cautelar sino también varias intimaciones posteriores”, sostuvo Falcón.

“Es un medicamento de alto costo, y cuando la gente escucha el valor en dólares parece un imposible, pero hay otras obras sociales y prepagas, entre ellas IOMA, la obra social de la Provincia de Córdoba, OSDE y Galeno lo suministran a los pacientes que lo necesitan. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando y Camila, además de tener su enfermedad de base, está luchando contra la angustia que le produce esta situación, lo que sin duda agrava su patología”, advirtió Daniel.

Profundamente conmovido, Falcón aseguró que “el doctor Martín Garate ha hecho no sólo las gestiones legales sino también contactos de todo tipo. Porque Camila tiene derecho a su salud, a recibir su medicamento. Y estamos convencidos de que ese momento va a llegar, pero el tema es que los tiempos de la enfermedad no son los mismos que los de la ley. Con todo el respeto que me merece el juez, le hablo como padre que está luchando por la vida de su hija. Yo sé que él me va a entender. Todas las medidas que se puedan adoptar sólo sirven si se garantiza su rápido cumplimiento”, finalizó.

Volver