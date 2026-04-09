(audio)Caminata recreativa sobre el Autismo

9 abril, 2026 0

Este sábado de 15 a 18 en el Parque Cabañas, zona de juegos para realizar una caminata recreativa por el día de Concientización sobre el Autismo.

Marta Gerrado integrante Padres CEA (Condición Espectro Autista), en charla con LU 24 dijo el pasado 2 de abril se celebró el día mundial de concientización sobre el autismo, pero al ser feriado se pospuso para el sábado 11”.

“Hace varios años que se lleva a cabo este evento. De esta manera buscamos concientizar a las personas lo importante que es incluir en nuestra sociedad a quienes padecen dicha condición”.

“Nuestra idea es compartir un lindo momento en el Parque Cabañas, siempre acompañados de las distintas Secretarias como Deportes y Salud, la Dirección de Discapacidad y las diferentes Organizaciones que integran nuestra sociedad”, detalló.

“Mundialmente hay un gran crecimiento en Autismo y otras Neurodivergencias, debemos empezar a concientizarnos en ser una Sociedad diversa e inclusiva para todos”, explicó.

“Pedimos que lleven algo de color azul, que identifica el mar y funciona como una marea de inclusión, por otro lado, deberán llevar ropa cómoda para hacer deporte”, concluyó.

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