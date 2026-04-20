(Audio)Caminos Rurales: Fisher y la importancia de contar con un Plan Director en la Provincia

20 abril, 2026 2

Luego de haber participado de la firma de un plan director para los caminos rurales, el intendente municipal de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher, se refirió a la importancia de aprovechar esta oportunidad en la que, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario encabezado por Javier Rodríguez, con el aval del Consejo Federal de Inversiones, se podrá tener una realidad del estado de los caminos en toda la provincia.

Fisher recordó el primer encuentro realizado en Tres Arroyos y el que se ejecutó ahora en Benito Juárez, destacando la necesidad de poder contar con datos que permitan solucionar los inconvenientes para el mantenimiento de las trazas, alegando asimismo que “las condiciones han variado considerablemente, ya que antes los camiones llevaban menos carga, la maquinaria tenía otro peso, y el productor no iba y volvía a la ciudad como sucede actualmente”.

“En el momento que todos los municipios tengamos este plan, podremos ver los caminos de otra forma en la Provincia. Esto se firmó como carta de intención, porque nosotros, cada vez que nos sentamos con un productor agropecuario sabemos que hay una problemática común, como el caso de 9 de julio que tiene una problemática muy compleja, pero que a su vez nos permite ver todo con un mismo lente, y le permite meterle también para poder ver la cuestión hidrológica, porque cada vez que se pone una nueva alcantarilla se modifica el normal fluir del agua en el campo, y con mucha lluvia esto se transforma en un problema terrible para los municipios del centro oeste de la Provincia”, sostuvo Fisher.

“Tres Arroyos está en esos distritos que han dado respuesta positiva a sus productores, al igual que Laprida, Juárez, San Cayetano, que son gobernados por referentes de distintas fuerzas políticas, que nos preocupamos en mantener los caminos, pero hay que entender que es indispensable que los caminos estén en buen estado”, dijo.

El jefe comunal reiteró que “hay que acompañar la evolución de la cultura de nuestra sociedad; no es lo mismo como piensa un lapridense, un juarense, un tresarroyense o un sancayetanense hoy, en una familia que reside en el sector rural, como se pensaba hace cuarenta o cincuenta años: el camino que pasa por la tranquera es el mismo, pero la sociedad hay tenido tendencia a urbanizarse por lo que el camino debe responder a esa cuestión cultural, ya que hace cuarenta años una cosechadora pesaba 10 toneladas y ahora pesa 40 por lo que la alcantarilla no es la misma, la altura que debe tener el camino no es el mismo, por lo que ahora tener este plan integral , el CFI con la coordinación del Ministerio de Desarrollo Agrario es muy importante”, concluyó.

Volver