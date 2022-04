Camionero de Cascallares volcó “por una alcantarilla sin señalizar”

El transportista Gabriel Pérez, oriundo de Cascallares, protagonizó un vuelco ayer por la mañana, alrededor de las 6, cuando buscaba evitar el impacto contra una camioneta. Conducía un equipo completo cargado de girasol, y según su relato, “venía de Cascallares por el camino de tierra hasta Tres Arroyos, y al encontrarme con una camioneta de frente, me tiré 20 centímetros a la cuneta y al pasar me encontré con una alcantarilla sin señalizar, tapada por el pasto, lo que me llevó a volcar el equipo completo cargado de girasol. El camino se angosta de golpe, quizá el agua se ha comido el resto, pero no se ve por el pasto, y es muy triste porque perdí mi herramienta de trabajo. Si le llegara a pasar a una familia en un auto o camioneta podría ser más grave, para mí fue el golpe y el susto”, sostuvo.

Para pedir ayuda, Pérez dijo haberse comunicado “con la gente de Vial, buscando que por ahí pudiéramos dar vuelta el camión y dejarlo sobre el camino, pero estaban complicados con máquinas en Mayol y no me podían dar una mano. Tuve que contratar una grúa, que pudo llegar alrededor de las 4 de la tarde. El camión y el acoplado se estropearon mucho, así que voy a estar un tiempo parado porque el gasto en repuestos es muy alto, de quizá no menos de 300.000 a 400.000 pesos”.

Pérez venía de cargar en Copetonas, hizo noche en Cascallares y después emprendió el viaje a Tres Arroyos, para trasladar el girasol a la Cooperativa Alfa. “Ahora me esperan uno o dos meses parado, por lo menos

