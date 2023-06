Camionero orensano estafado: le vaciaron las cuentas bancarias

13 junio, 2023

El camionero orensano Marcos López de Sabando fue engañado por falsos compradores de una caja cerealera que ofrecía a la venta a través del Market Place de Facebook y le vaciaron sus cuentas bancarias. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo cuando recibió un mensaje vía la red social desde un perfil falso: “Una mujer me preguntó si estaba disponible, me dijo que era policía de Tandil y que su marido, Daniel Gómez, tenía un transporte y logística”.

Posteriormente dialogó con el hombre: “me hablaba con conocimiento, la quería para un Mercedes y me manda la foto de un chico, supuesto empleado, que iba a ir a buscar la caja al mediodía, lo que sí -me dice- no anda con efectivo y si tenés alguna cuenta te transfiero la plata. Le comparto los datos y me dijo que, si yo no había trabajado con una cuenta empresa, seguramente tenía que ir a un cajero a autorizar la transferencia a lo que le dije que estaba bien”.

“Fui al cajero y mientras él estaba en línea conmigo me decía que entre y no le diera la clave porque no le interesaba, que después me daba los pasos a seguir para autorizar la transferencia. Me hizo entrar a otras opciones, lamentablemente me manipuló y me hizo hacer cosas sin prestar atención: en vez de él transferirme los 300 mil pesos yo se los transferí a él”, relató.

“Luego me apareció una aplicación en el teléfono, la instalé y me vació otra cuenta; el tipo me hacía darle mis claves, sin darme cuenta me estaba haciendo bolsa”, contó.

Finalmente, Marcos le ofreció que le transfiera a la cuenta de su padre: “mi viejo más o menos hizo lo mismo, pero como no tenía mucha plata en la cuenta cuando puso los 300 no pudo, ahí él estuvo apurado se quiso ir a comer y cortó”. “Después que caigo, le pido plata a mi mamá porque tenía que viajar a Buenos Aires con mi nena: me pasó 50 mil pesos y me dejaron 500”, concluyó.

