Camionero que bloqueó la entrada al estacionamiento hace su defensa

6 marzo, 2024

Lucas Pereyra, el transportista que atravesó su camión en el ingreso a la playa Las Vizcachas en los estudios de LU 24 explicó la situación que le tocó vivir este martes, y dijo: “yo tuve un conflicto hace unos meses con la empresa, por un estacionamiento mensual hace un año atrás, debía dos meses y en ese momento eran 8000 pesos”.

“El problema es que todos los transportistas tenemos que ir a esa playa, a esperar turno para descargar, y pagar 6000 pesos por día, y la deuda que yo tuve, que era de 8000 se me transformó en 50.000 pesos, por cuestiones familiares pude pagar solamente 30.000 y quedó la deuda de 20.000 y que cuando la fui a cancelar, me la elevaron a 90.000 pesos”, dijo Pereyra.

“Yo tengo un problema con la empresa, porque es un estacionamiento privado, a mí no me gusta tomar esta decisión pero tenemos la obligación de parar en ese lugar, y no me querían tomar la carta de porte, prohibirme la entrada, no me dejan seguir trabajando, pero me parece muy fuerte que la deuda de 8000 pesos ahora sea de 130.000 pesos”, sostuvo.

El apoyo de la Cámara de Fleteros y Transportistas

César Trujillo, desde la Cámara de Fleteros y Transportistas se incorporó a la charla telefónicamente y sostuvo que “en realidad el manejo que se está teniendo ahí con todos los propietarios del Parque industrial no es leal, nos parece.

“Nuestro equipo legal se hace cargo para salir en defensa de nuestro asociado y también porque todo el ambiente del transporte sabe que en definitiva como destino tiene que ir a determinado lugar y no da explicaciones”, manifestó.

“Con el tema de la facturación, uno paga y tiene que salir la factura inmediatamente, no es necesario pedirla, ya que si después ese camionero tiene que rendir cuentas, en el peor de los casos, quien me va a pagar la playa, que es el dueño del cereal, ya que nosotros sólo lo transportamos”, agregó.

“Gente de Quilmes ha suspendido a esta persona para el ingreso, y el transportista tiene todo en regla, y en ningún momento exigen el pago de una oblea o de una playa privada, por lo que espero que no tome una decisión arbitraria, porque una playa privada provocó la reacción del camionero”, relató. Vamos a exigir que si hay algún tipo de convenio queremos saber cuál es el convenio, y la gente del Parque industrial está involucrada, porque cualquier camión tiene que ir a una playa privada”.

