Camioneros Autoconvocados fueron con su reclamo al Concejo Deliberante

28 septiembre, 2021

Transportistas Autoconvocados se reunieron en el Municipio con concejales. La intención de los camioneros, acompañados por el referente regional Juan Carlos Thouluc, fue la de explicar en qué situación se encuentran, y hablar del acuerdo surgido de la intervención municipal para destrabar un conflicto con Maltería Quilmes, cuyo incumplimiento reclaman los transportistas y esgrimen como razón para su vuelta a la protesta en las rutas. A la situación generada por este incumplimiento los camioneros le atribuyen la detención de cuatro de los autoconvocados, que están siendo investigados por la justicia por “asociación ilícita, extorsión, coacción y amenazas agravadas en concurso real y en reiteradas oportunidades”, planteo que también llevaron al Concejo.

“Se firmaron acuerdos que no se cumplieron, por lo que volvimos a hacer un reclamo y ya es de público conocimiento cómo terminó la situación: somos 70 los fleteros que quedamos sin trabajo en la Maltería, y además detuvieron a cuatro personas, y entre ellos hay gente que ni siquiera está en el gremio del transporte. Y lo que más nos interesa es que puedan recuperar la libertad. Lo otro, lo del transporte, se irá manejando desde afuera”, aseguró uno de los transportistas.

“El intendente Carlos Sánchez y Matías Fhurer fueron garantes del acuerdo al que se llegó, y estuvieron presentes el abogado Fossati y la gente de Maltería Quilmes y el Molino. Y confiando en que la situación se iba a destrabar levantamos el paro, pero no se cumplió nada, nos dejaron sin trabajo, no se pagó la tarifa y además terminaron compañeros presos”, destacó otro de los camioneros. También hubo planteos respecto del manejo de las tarifas por parte de operadores logísticos.

