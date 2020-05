Camioneros: “El trato en otras provincias en un momento fue hostil y discriminatorio”

19 mayo, 2020 Leido: 393

Desde el Sindicato de Choferes de Camiones en Tres Arroyos, Rubén Carabajal, aseguró que la actividad de los trabajadores del sector ha sido normal durante la cuarentena y que algunos de ellos han atravesado por situaciones complicadas al no dejarlos ingresar o descender del camión en determinadas provincias. Confirmó la presencia de choferes chilenos en la ciudad y destacó que cada empresa aplica un protocolo propio a la entrada de la planta. De no cumplir con los requisitos, los camiones no pueden avanzar.

“Nuestra actividad del transporte no paró nunca. Estamos trabajando normal. El trato en algunos casos en otras provincias, en un momento fue hostil y discriminatorio, en algunos lugares no los dejaban bajarse del camión, abastecerse en el pueblo y los escoltaban fuera de la ciudad. En algunos casos disminuyó esto, y en realidad estamos llevando alimentos y nos estamos cuidando igual que el resto de la gente. Por suerte, se firmaron acuerdos con YPF para que continuaran abiertas, para que ellos pudieran utilizar el baño y abastecerse. En nuestra ciudad, ese problema no lo tenemos como en otros lados”, remarcó.

En relación a la presencia de camiones chilenos, Carabajal indicó “hay camiones que vienen al molino. Vienen de casi todo el Mercosur a cargar al molino y molino harinero. Cuando nos enteramos, informamos a sanidad por un control propio que también hacemos. Más allá de eso, el molino aplica un protocolo propio, y si no cumplen con los requisitos, no los dejan entrar. La frontera está abierta evidentemente, porque estos camiones llegaron hasta acá”.

Volver