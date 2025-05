Camioneros, en asamblea, apoyan reclamo de trabajadores de OCA

14 mayo, 2025 0

Integrantes del Sindicato de Camioneros se encuentran desde las 7 de la mañana representantes del Sindicato de Camioneros se encuentran en Asamblea Permanente frente al local de la empresa OCA, en Avenida San Martín al 375.

“El reclamo se hace ante la falta de pago del mes a los empleados, es una recurrente de la empresa que no paga en término; no tenemos seguridad que vayan a cobrar el sueldo, es un reclamo a nivel nacional; en Tucumán hicieron una asamblea y pudieron cobrar”, dijo a LU 24 el Secretario General del gremio, Rubén Carabajal.

“Nosotros no sabemos si se solucionará en Tres Arroyos; el reclamo fue hecho y no hay respuestas; hubo una asamblea informativa en la jornada del martes, y hoy es asamblea permanente por tiempo indefinido”.

“Yo vengo a conversar con el encargado, que está en la misma situación: tratando de llevar la palabra nuestra y el apoyo del sindicato; por hoy es Tres Arroyos y quizás mañana pase en otro lado, lo recurrente de no pagar el salario en tiempo y forma es en todo el país. Tenemos confianza en que aparezca el salario de la gente y si no sucede hoy, seguiremos en asamblea”, concluyó.

