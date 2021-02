Camioneros: Marcelo Goñi abogó para que “empecemos a resolver las cosas a través del diálogo”

El propietario de El Agropecuario, Marcelo Goñi, se refirió por LU 24 a cómo se desarrolla el trabajo en el marco del reclamo de los transportistas y dijo que “está afectando”. En este sentido, abogó para que “empecemos a resolver las cosas a través de un diálogo y no siempre esperar a estar al filo del precipicio para ver cómo se soluciona”.

“No es un tema menor, tampoco es la primera vez que pasa. Realmente preocupa porque no se le ve a corto plazo una solución. Hoy hay una reunión importante en Buenos Aires, que ya tenía establecida la fecha desde hace varios meses, y en la cual seguramente va a surgir un aumento de tarifa. Habrá que ver si conforma al sector que está haciendo el reclamo”, expresó.

“Todos los reclamos tienen sus justificativos pero hay veces en las que hay que ver las maneras de hacerlos. Nosotros tenemos camión de propiedad, entonces yo podría decir que hace falta un aumento de tarifa y a mí me convendría; por otra parte soy productor agropecuario y atendemos a productores que no pueden vender, ni entregar ni cobrar, por lo cual se les está generando un problema”, añadió.

“Hoy por hoy merece un ajuste la tarifa. Lo que no está muy claro es de cuánto debiera ser ni de cuánto es el reclamo. Yo intenté por varios medios de armarme de los puntos que están reclamando, y lo único que tengo es el comentario de que serían 10, 15 o 18, uno lógicamente es el aumento de tarifas, y escuché decir que la VTV es otro, también está lo del psicofísico y la playa de estacionamiento en Necochea. Son puntos que seguramente merecen atención”.

Puntualmente sobre el psicofísico, manifestó que “no tiene ningún sentido que vos estés obligado a trasladar al chofer a Mar del Plata o Bahía Blanca para hacerlo. Hay que tener en cuenta que si yo tengo el turno de acá a 15 días, como te lo dan, dos o tres días antes yo debo estar programando que ese chofer no cargue porque si va a la descarga y no puede descargar lo pierdo. Entonces, no es tan sencillo: un día del psicofísico por ahí implica tres o cuatro días de trabajo. Uno no termina de entender por qué no se hace acá, no es algo tan complejo, por qué no se simplifica”. Asimismo, consideró que “la VTV es un mal necesario. Está bien, tiene que haber en coches, camionetas y camiones, que deben estar en condiciones de circular porque uno no solo pone en riesgo su propia vida sino la de los demás y no es justo”.

“Pareciera que en este país se hace todo difícil y todo el mundo tira de la cuerda. Es más de lo mismo. No estamos en condiciones de darnos el lujo de dejar de trabajar, seamos lógicos y empecemos a tratar de resolver las cosas a través de un diálogo y no siempre esperar a estar al filo del precipicio para ver cómo se soluciona. Hay reclamos que son justos. Yo lo que escuché decir en cuanto al de la tarifa, porque a mis manos no llegó nada en concreto, si es lo que a mí me dijeron, es un exceso pero no pongo en duda que merece un ajuste que sea acorde a la situación de cada uno y del país. Sinceramente, siempre terminamos hablando de lo mismo: uno tiene la esperanza de que esto cambie, que guarde una lógica y sentido común aunque pasan los años y parece que eso no llega”, concluyó.

