Camioneros siguen con la protesta. Gendarmería intentó desalojar

23 enero, 2021 Leido: 135

El transportista cordobés Darío Tejeda está en el paro que realizan en rutas 3 y 228 desde el pasado martes, y habló con LU 24 respecto a la medida de fuerza.



“Estoy apoyando a los colegas desde el martes, y se ha determinado que se va a seguir con el paro hasta que haya algún arreglo en el tema de la tarifa; vamos a seguir apoyando a la gente de acá. No nos obligan a nada, nos han pedido colaboración, y apoyándolos a ellos nosotros estamos trabajando con lo que se tendría que trabajar, hay muchas empresas que no lo pagan” dijo.

“Estamos pidiendo trabajar por ley, que nos paguen los kilómetros por toneladas”, dijo y agregó: “tengo contacto con gente de mi provincia, en la zona de Río Cuarto, y ellos están firmes, pidiendo colaboración de los camioneros que llegan, que ayuden, se les pide que se queden un rato, la mayoría lo hace y si deciden no colaborar, siguen viaje, tampoco se les pide nada a lo que es tanque o frío”.

“Vino Gendarmería con una supuesta orden”

Tejeda también dijo que “vino Gendarmería con una supuesta orden que nunca vimos, para desalojar lo que ellos llaman piquete, y para nosotros es una protesta, con una supuesta denuncia de Molinos y Maltería Tres Arroyos; nunca nos presentaron un papel ni nada, fueron a hablar y no es que se no se llegó a un acuerdo, ellos quieren hacer lo que no se puede, ellos son una de las empresas que tendrían que pagar lo que nosotros pedimos y no lo hacen, nada más que eso”.

“No habrá problema de desabastecimiento”

“Leí en unas páginas de Tres Arroyos que habría problemas de desabastecimiento; eso no va a pasar; En ningún momento habrá problema de abastecimiento, porque se les pide colaboración, que se queden un rato, y en el momento que se quieren retirar, se retiran”, relató.

