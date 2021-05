Camioneros y coronavirus: aguardan por las vacunas para los que hacen viajes internacionales

El secretario general de los Camioneros en Tres Arroyos, Rubén Carabajal, celebró que entre los trabajadores locales afiliados al gremio, que como otros rubros esenciales “están expuestos desde el primer día”, el coronavirus no ha traído consecuencias fatales. “Incluyéndome, todos los que hemos transitado la enfermedad lo hemos podido hacer bien, estando 15 días en casa y recuperándonos, y por suerte no hemos tenido compañeros en actividad con consecuencias graves. Quizá la pasan un poquito mejor algunos, un poco peor otros, por eso seguimos preocupados pero sin consecuencias fatales, afortunadamente”, consideró.

Y anticipó que están aguardando novedades en torno al pedido que hizo el Sindicato de vacunas para los choferes que realizan viajes internacionales, sobre todo a lugares complicados por la pandemia como Brasil. “En nuestra zona de influencia, que abarca Tres Arroyos, Chaves y Dorrego, son alrededor de 130 los compañeros que hacen viajes internacionales, pero no hemos recibido nada porque el Sindicato central tampoco lo ha hecho. Se ha aprobado la decisión de vacunar a los que hacen ese tipo de viajes pero no tenemos las vacunas aún. El resto, en tanto, se han inscripto y pueden hacerlo como cualquier otra persona para recibir su vacuna, algunos compañeros mayores de 60 ya tienen una dosis y otros de la franja de 40 a 60 que todavía no tenemos ninguna, y esperamos como todo el mundo”.

Con respecto a los cuidados, Carabajal advirtió que si bien en la mayoría de los lugares donde trabajan los camioneros se cumplen los protocolos sanitarios, es importante que “sobre todo en los puertos, donde se ve tanta aglomeración de camiones, los compañeros tomen conciencia de que en su unidad, aunque no sea del todo cómodo, tienen su propia burbuja y quedándose allí tienen la posibilidad de cuidarse mejor”.

