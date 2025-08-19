Campaña “Ayudemos a Tiago a volver a caminar”

19 agosto, 2025 0

Tras el accidente ocurrido el pasado domingo, Tiago sufrió una grave lesión en la columna vertebral y debe ser sometido a una operación de urgencia en Bahía Blanca.

El joven motociclista enfrenta un momento muy difícil: debe someterse a una operación de columna urgente que no puede esperar. El costo total de la intervención asciende a 5 millones de pesos, una suma imposible de cubrir sin la ayuda de todos.

Por ende, desde la familia se invita a sumarse a la comunidad a una donación y/o compartiendo la campaña para llegar a más corazones solidarios.

Pueden donar al siguiente alias de Mercado Pago: tiago.ullmann.ayuda

Monto total a recaudar: $5.000.000

El padre agradece la ayuda, el tiempo, la solidaridad de cada uno y cada aporte, por más pequeño que parezca, acerca a Tiago a la posibilidad de tener una vida plena, sin dolor y con esperanza.

