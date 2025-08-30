Campaña colaborativa para pintar la Escuela 501 (audio)

La Escuela Especial Nº 501 recauda fondos para pintar sus instalaciones, por tal motivo su directora Mariana Barroso Lelouch acompañada de la Vicedirectora Tamara Villanueva y la integrante de Cooperadora Alejandra García se acercaron a los estudios de LU 24 con el fin de dar a conocer aspectos de la campaña.

La primera en tomar la palabra fue Lelouch y dijo “hace muchos años que no se pinta el colegio, con la iniciativa del Señor Valerio propietario de Mundo Color en Pueyrredón 264 quien fue el impulsor de esta idea, necesitamos cambiar el interior y exterior mejorando las instalaciones para nuestros alumnos”.

Luego Villanueva expresó: “la colecta se realizará solo en septiembre, aprovechando el mes de la educación, Valerio donará los primeros 100 litros de pintura y luego debemos juntar el resto hasta llegar a los 800 litros”.

Mencionaron que “hace más de 20 años que no pintamos el colegio, somos una escuela publica con una matricula de 329 alumnos, con 59 estudiantes yendo al colegio y 270 distribuidos en las Localidades vecinas del distrito, los mismos son visitados por nuestras maestras continuando su ciclo lectivo”.

Por su parte, García informó que “debemos juntar 6 millones y medio de pesos, sabemos que con un poquito cada uno llegaremos al numero mencionado, además podrán donar mediante transferencias bancarias al alias de (LINO.POROTO.LLANO a nombre de Asociación Cooperadora Escuela Especial 501)”.

“Empezaremos a pintar en las vacaciones acompañados por una cuadrilla Municipal, Desde el Centro de Formación Laboral brindarán la capacitación de Pintura de obra para los estudiantes”, detalló.

“Esta tarea, nos ayuda a seguir con los objetivos planteados por la institución usando la formación laboral como herramienta, y además nuestros alumnos reciben un certificado entregado mediante el COPRET al finalizar el colegio”.

“La Cooperadora esta conformada en un 95% por los docentes y sus familiares, nos cuesta que se acerquen más interesados, contamos con una cuota mensual o anual para que los vecinos colaboren con nosotros”, expresó García.

Por otro lado, “estamos preparando para el viernes 12 una feria de plantines con la colaboración de Antonio el mismo dona a cada colegio sus plantas. Y el sábado 13 haremos una clase de yoga en silla a cargo Karina Leyva, les agradecemos a los dos por colaborar con nuestro colegio”.

“Deseamos poner linda la escuela para seguir presente en cada sector del distrito acompañando a nuestros alumnos en su formación tanto estudiantil como laboral, cada gasto en el colegio es absorbido por Cooperadora, a su vez queremos que los estudiantes lleven a cabo una carrera educativa enriquecedora para ellos”

“Sobre los Bonaerenses 2025 mediante un proyecto en común con la Municipalidad Área de Deporte Adaptado donde dos equipos pasaron a la etapa final en Mar Del Plata”

“En paralelo, participamos de la etapa Regional del JEBO Juegos Educativos Bonaerenses realizados en Juárez y en Chaves con la etapa de Feria Regional de Ciencias, a cada evento fueron acompañados por nuestra cooperadora”, finalizaron.

