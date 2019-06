Campaña de donación de sangre en San Cayetano

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Municipalidad de San Cayetano, a través del área de Salud, realizará una nueva colecta de sangre, oportunidad en que también tendrán la posibilidad de inscribirse en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea.

Será el próximo viernes 14 de junio, de 8 a 14 horas, en el Hall del Teatro Municipal.

Es fundamental que a la hora de concretar el acto de donar sangre hayan desayunado, todo lo que deseen, excepto lácteos o elementos grasos.

Se recomienda concurrir con ropa cómoda y fácil de arremangar y llevar documento de identidad.

Requisitos para donar sangre

• Ser mayor de 18 años.

• Pesar más de 50 kg.

• Gozar de buena salud.

¿Por qué es importante donar?

La sangre no es posible fabricarla y no hay nada que la reemplace; es el soporte principal para infinidades de situaciones, tales como cirugías programadas o de urgencia; situaciones de emergencia como accidentes o hemorragias masivas, pacientes en tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, enfermedades como Leucemia, anemias, aplasia medular.

La necesidad de sangre y sus derivados es constante, y no se toma feriados, vacaciones ni días festivos. Desde que se dona hasta que se puede utilizar lleva al menos 48 horas, por lo que la sangre debe estar esperando al paciente y no al revés.

¡¡¡Cada unidad donada, permite salvar hasta 3 vidas!!!