Campaña de Prevención de Ceguera para pacientes con Diabetes

27 noviembre, 2025 0

En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2025, el Centro Municipal de Salud ubicado en Av. Primera Junta 400, hará este viernes una campaña gratuita de fondo de ojos, para pacientes diabéticos en el Consultorio externo número 5 de Oftalmología de 8:30 a 11, a cargo de la oftalmóloga Florencia Cavadini.

Este examen es rápido, indoloro y abierto a personas de cualquier edad. Los pacientes serán atendidos por orden de llegada, sin turno previo, y al finalizar la consulta se les comunicará el resultado directamente.

La actividad tiene como objetivo detectar de manera temprana alteraciones visuales asociadas a la diabetes, como la retinopatía diabética, una enfermedad que puede afectar los pequeños vasos de la retina y poner en riesgo la visión. La realización de controles periódicos es fundamental para prevenir complicaciones.

Recordamos que se trata de una acción sólo para pacientes diabéticos. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el Centro Municipal de Salud.

