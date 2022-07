Campaña de prevención y detección de hepatitis virales en el hospital y vacunación en los CAPS

28 julio, 2022 Leido: 90

El Servicio de Medicina Preventiva le recuerda a la comunidad que durante esta semana se está realizando campaña de concientización, prevención, detección y vacunación de la hepatitis B.

Las hepatitis son enfermedades que pueden ser crónicas y hasta desarrollarse cáncer de Hígado. Sin embargo pueden prevenirse y por ello se estipulo el 28 de Julio como día internacional de las Hepatitis Virales para fortalecer las acciones frente a esta patología que se encuentra dentro de las Infecciones de Transmisión Sexual y que tiene sus mismas formas de prevención pero que no están tan socializados sus alcances.

En este sentido desde el Servicio de Medicina Preventiva se está realizando una consejería en la que no solo se informa sino que se indica la realización de los análisis de hepatitis como así también de otras ITS. Se explica posibles tratamientos y seguimiento por el mencionado servicio en caso de existir resultados positivos.

Durante esta semana alusiva en el consultorio 12 se realiza el testeo y extracción de sangre para hepatitis B y otras ITS, a toda persona que lo requiera.

Se ha recibido derivaciones para testeo y extracción de sangre del servicio de ginecología y consultorio externo de clínica médica. Quieres acompañan dicha iniciativa y estrategia de prevención desde la salud pública y los derechos del paciente.

Al mismo tiempo, se está realizando un trabajo de concientización en la institución para fomentar la vacunación y la realización de los mencionados análisis al personal del Centro de Salud.

En el vacunatorio del Centro de Salud y en los 18 CAPS del Distrito se está realizando la vacunación a toda persona que no cuente con el cronograma completo de tres dosis.

Este abordaje integral se realizara hasta el día de mañana de 8 a 11.30 hs en el centro de salud y de 8 a 14 horas en los CAPS. Desde el Servicio de Medicina Preventiva se agradece a los Servicios de Clinica Medica, consultorios externos, Atención Primaria y Ginecologia y Maternidad por el trabajo conjunto.

Volver