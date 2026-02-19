Campaña de Vacunación antirrábica gratuita, en Plaza San Martín

19 febrero, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, informan que se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos.

La campaña se realizará este viernes, de 8 a 13, frente al Palacio Municipal.

Se invita a todos los vecinos que deseen acercarse con sus mascotas para aprovechar esta instancia fundamental de prevención, la vacunación antirrábica es una herramienta clave para el cuidado de la salud pública y el bienestar animal.

Desde el Municipio continúan trabajando en acciones de prevención y concientización, promoviendo la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Zoonosis al 2983 – 413403.

