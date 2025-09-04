Campaña para pintar la Escuela 501: ya donaron 309 litros

4 septiembre, 2025 0

Desde la Escuela Especial 501 se informa que hasta el día de la fecha se han recaudado ya 309 litros de pintura donados por la comunidad tresarroyense.

La iniciativa responde a una necesidad de poder pintar todo el establecimiento, por lo que desde Pinturerías Mundo Color se ha fijado precio de costo para facilitar la compra.

La vicedirectora Tamara Villanueba dijo que “ha sido hasta el momento una campaña maravillosa, y la idea es poder llegar a los 700 litros que se necesitan y que la escuela quede lo más linda posible, y vamos a dejar que los estudiantes elijan el color”

“Quienes deseen sumarse pueden hacerlo en Pueyrredón 264 o por transferencia al alias TILO.MANTA.MANERA, cuenta VALERIO COLORES”, agregó.

Volver