Campeonato de Tríos 1ª Categoría. Asociación Tresarroyense de Bochas

4 septiembre, 2025 0

Se desarrolla en las distintas canchas de bochas de los clubes afiliados a la Asociación local el torneo de tríos de primera categoría con la participación de 8 equipos, divididos en dos zonas donde clasifican dos de cada una para jugar los semis finales y donde el campeón participara del próximo torneo provincial.

Zona A: En Claromecó, Recreativo Claromecó superó a Huracán por 15-8, sumando un triunfo clave en la pelea por la clasificación. En San Francisco de Bellocq, Estudiantes se hizo fuerte como visitante y venció a Recreativo Echegoyen por 15-4.

Zona B: En un adelanto, Club de Pelota se quedó con un partido vibrante frente a Oriente FC, imponiéndose por la mínima 15-14. Esta noche se completa la fecha con el cruce entre Recreativo Echegoyen “B” y Estudiantes “A”.

El campeonato sigue al rojo vivo y cada fecha deja partidos para el recuerdo.



