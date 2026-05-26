Campeones Nacionales: “el Karate es una filosofía de vida”, dijo Márquez

26 mayo, 2026 57

Este fin de semana, se realizó en Malvinas Argentinas el 26º Campeonato Argentino de Karate, de la Unión Argentina de Karate, donde competidores de Tres Arroyos, Orense y Bellocq, se destacaron y obtuvieron muy buenos resultados.

Gabriel Márquez, Sensei del equipo de Karate, dialogó con LU 24 y expresó que “tuvimos muy buenos resultados. Fuimos con 15 atletas y trajimos 18 medallas, además de un trofeo. Tenemos 3 campeones nacionales, 8 subcampeones y 7 terceros puestos”.

Los campeones nacionales son:

Francisco Saltape, de Tres Arroyos, Leandro Renieri y Mirko Funes, de San Francisco de Bellocq.

“En Agosto cumplimos dos años con la escuela. Estamos recién comenzando. Estamos muy contentos con esta representación de todo el distrito. Es un equipo, un grupo de trabajo”, expresó Márquez.

Luego, reflexionó sobre la importancia del karate que “es tradicional, es una filosofía de vida. Forma el carácter de la persona, el autoestima y la disciplina que a veces tanto hace falta en la juventud”.

Prosiguió después recalcando valores: “Ninguno de mis alumnos pelea en la calle. Si lo hacen, los saco de la escuela. Y a los chicos que no sacaron medallas, le digo que esto recién arranca. Los chicos están ansiosos, a veces quieren todo ya. Pero esto es como un árbol. No sale de un día para el otro, hay que regarlo. Trato de inculcarle valores a los chicos para que lo pongan en práctica en la vida cotidiana”.

Sobre lo que hicieron y lo que viene, dijo que “el deporte amateur uno lo tiene que costear. Ir en combi, en mi auto, hotel. Son gastos”.

Para finalizar, dijo que “en Noviembre, en Morón, estaremos en el Campeonato Mundial de Karate, en representación en un evento internacional”.

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