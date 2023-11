Camus: “hay que hacer un máximo esfuerzo para mantener el auto”

10 noviembre, 2023

Cristian Camus, de Camus repuestos, fue consultado sobre los costos que insumen los arreglos en los vehículos para luego ser aprobados en la VTV, e indicó que “no han aumentado tanto como otras cosas, y todavía se mantienen precios coherentes”.

Tomando como base un automóvil como el Corsa, dijo que “hay repuestos en la parte de suspensión, rótulas y extremos, precaps, de una parte muy buena nacional a precios accesibles que brindan la posibilidad que la gente pueda seguir comprando”, y dijo que “un amortiguador anda en los 18 mil pesos, los extremos entre 8 y 10 mil y una rótula entre 10 o 12 mil pesos”, siempre referenciado en la marca del moño.

“Yo veo algunas cosas como lo que sale comer por ejemplo, que son mucho más caras, en comparación a los repuestos, y espero que alguna vez se normalicen las cosas; yo siempre digo que el argentino puede vivir en cualquier parte del mundo porque hacemos malabares todo el tiempo, y la gente mueve el mercado a pesar del difícil momento”, agregó.

“El auto hoy es un gasto necesario, en otras épocas era parte de lujo pero hoy es cotidiano, los horarios de trabajo, la escuela, las distancias hacen que la movilidad es algo que se necesita hoy”, expresó.

“Hoy día, hacer un motor está caro; no solamente hablamos de repuestos sino también de la rectificadora y la mano de obra del mecánico, por lo que conviene cuidarlo mucho más, y conviene hacerle todos los meses algún arreglo porque si se lo deja caer es mucho más caro; conviene arreglar el tren delantero para que no rompa las gomas porque si no es un gasto adicional, por lo que hay que hacer el máximo esfuerzo para mantenerlo”, concluyó.

