Camus: Los repuestos aumentaron el doble en seis meses, pero hay y las ventas no caen

20 enero, 2023

Cristian Camus, comerciante del rubro repuestos para el automotor y lubricantes, dijo que el rubro no está ajeno a las variables de precios del resto de los productos que consumimos a diario en la Argentina.

Hoy una bujía para un auto naftero cuesta 1.500 pesos y hace 6 meses se conseguía por 600.

La mayoría de los repuestos son importados, y ello es influyente a la hora de sacar costos,.

Los aceites llegan a costas hasta 10000 pesos el litro, pero el automovilista no deja caer su rodado y hace los arreglos que deba hacer.

Cuando no hay posibilidades de cambio, hay que arreglar los autos.

En su negocio, dijo Camus, hay variedad de lo que soliciten y si no está en stock, se pide y en 24 horas lo tenemos.

Hizo hincapié en repuestos para el tren delantero, por la consideración especial que tienen en esa parte del auto cuando se hace la VTV.

Volver