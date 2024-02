Camus: “me ofrecieron un cargo, pero no acepté por la responsabilidad que no podía asumir”

15 febrero, 2024

Cristian Camus confirmó a LU 24 que le ofrecieron un cargo en la Secretaría de Seguridad pero que no lo aceptó, “por la responsabilidad que exigía, y yo no podía asumir, porque tengo mi comercio y el cargo exige estar 24/7, y si lo aceptaba estaría faltando el respeto a la gente porque no haría ni una cosa ni la otra”.

Sobre su participación política, Camus dijo que “fue muy difícil para mí afrontar una campaña por tener el negocio, con todo lo que eso conlleva, con las responsabilidades, fue complicado, por más que vivimos en una sociedad que a veces se enoja de como uno piensa y quise sobrellevarlo, hoy por hoy me sigo sintiendo parte, pero es una tarea muy ardua poder llegar a ese lugar en la política, no sé si voy a poder olvidarlo, estar al lado de alguien que luchó por ser intendente; hoy estoy un poco más alejado, porque sigo con mi actividad, pero no me puedo arrepentir de algo que me encanta. Si vamos al caso netamente personal, en política siempre se sabe que no siempre es un camino allanable, en lo personal logramos un objetivo, y siempre digo que la gente se tiene que involucrar para lograr algo”.

En lo que respecta a su actividad comercial en Camus Repuestos, opinó sobre el panorama actual que vive el sector, y explicó que “ante lo elevado de los precios de los automotores, hace que la gente trate de tener el auto en condiciones, más que nada en esta época de vacaciones, que empieza la escuela, y si lo deja estar, luego es imposible arreglarlo”.

“Ha sido uno de los años más estresantes que hemos tenido, nosotros estamos actualizados las 24 horas, pero vimos cosas que aumentaron paulatinamente en los últimos meses, pasan un montón de cosas; generalmente en un 95 % la gente se la rebusca y nosotros tratamos de estar de acuerdo a la situación, teniendo todas las formas de pago que podamos, trayendo algún repuesto alternativo para poder dar solución a los problemas”, dijo.

“Estamos pasando un momento en el que uno tiene que acompañar a la gente de algún modo, siendo competitivo; Tres Arroyos es una ciudad mas pujante que muchas de las que están en la zona, y siempre digo que es como un oasis en lo comercial, desde mi punto de vista”, agregó.

Volver