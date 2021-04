Camus Repuestos: el Día del Repuestero en un contexto particular pero con esperanza

28 abril, 2021 Leido: 107

En el día del Repuestero, LU24 se comunicó con Cristian Camus, propietario de una tradicional casa de repuestos de la ciudad para conversar sobre la situación en la que se encuentra el rubro.

La fecha recuerda el acto fundacional de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor (FACCERA), realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 28 de abril de 1978.

Camus, por su parte, contó “hace 21 años que trabajo de esto, empecé en una casa de repuesto, y la verdad no tenía ni idea de lo que era un auto, menos un repuesto de auto”.

En cuanto a la atención al cliente, y los artículos novedosos que pueden llegar a aparecer para la venta, indicó “la tecnología ha superado a mucha gente, entonces hay repuestos que son complicados de conocer y complicados de conseguir, un 80% de todo lo que tenemos es importado, aunque estamos en un momento complicado del país, siempre se trata de conseguir todo”.

Por otra parte, Camus, fue consultado por los precios de la mercadería, que como en muchos rubros, han sufrido aumentos que han generado que en los últimos días se vean dispararon los precios “si pasa con la comida, más vale que con esto va a pasar también”, manifestó y expresó “tengo la esperanza de que en algún momento se normalice”. En ese sentido, también sostuvo que “cuando uno tiene una familia, el auto ya es una familia a parte y muy necesario hoy en dia, se complica, porque los sueldos siguen como antes y los precios suben”.

La actividad de la venta no ha mermado a pesar del contexto de pandemia, y Camus lo atribuyó a que “el parque automotor se ha quedado estancado, estos son años que no se renuevan como son épocas de pandemia, por eso se consumen más repuestos, porque el auto tiene roturas diarias y nosotros vamos a estar trabajando más”.

