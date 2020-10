Camuzzi alerta a la comunidad sobre hechos delictivos

En el marco de distintas noticias que han tomado estado público relacionadas a la sustracción de cañerías y otros elementos de los gabinetes de gas, Camuzzi advierte sobre la importancia de estar alertas y denunciar cualquier situación irregular que pudiera generarse en la vía pública.



Estos hechos delictivos, que en los casos recientes contemplan el hurto de materiales de los gabinetes domiciliarios para su posterior venta en el mercado clandestino, constituyen un importante riesgo para la comunidad.

En este sentido, la colaboración de la población resulta fundamental, denunciando cualquier anomalía producida por terceros a los teléfonos de emergencia: Camuzzi Gas Pampeana (0810-666-0810 o 0800-666-0810).

El personal de Camuzzi, como así también los terceros que actúan en representación de la misma para tareas de operación y mantenimiento, cuentan con la correspondiente credencial respaldatoria (nombre, apellido, fotografía y número de legajo) y sus tareas se circunscriben a actividades diurnas, propias de una jornada laboral.

El personal de la empresa no tiene permitido el ingreso a los hogares, salvo que se efectúe un reclamo, o que el medidor se encuentre en el interior de la propiedad, o que se requiera efectuar una inspección de la instalación interna de gas. En cualquier caso, deberán indicar el motivo al usuario y exhibirle la identificación correspondiente.

Los hechos denunciados suelen ocurrir en momentos de poca circulación de gente, preferentemente de noche o durante la madrugada, y se caracterizan por el robo simultáneo de una importante cantidad de elementos de una cuadra, barrio o sector particular.

Camuzzi lamenta los inconvenientes que estos hechos delictivos pudieran generar en los usuarios al tiempo que advierte que cualquier manipulación en las instalaciones de gas por personal no idóneo, constituyen un riesgo para la seguridad pública.

